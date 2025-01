Gabriel Rufián anomena 'nazi' a Elon Musk... mentre paga 115 euros a la seva empresa

Elon Musk s'ha convertit en la nova obsessió d'un Gabriel Rufián cada cop més en declivi. El portaveu d'ERC al Congrés no desaprofita ocasió per atiar el magnat nord-americà aliat de Donald Trump. La nova polèmica pel gest de Musk durant la desfilada militar de Trump se li ha deixat votant.

Rufián ha penjat un dels seus enginyosos missatges a la xarxa social X, propietat d'Elon Musk. “No li diguis nazi a Elon Musk només per dir coses nazis, donar suport a grups nazis i fer la salutació nazi”, ha tuitejat.

En el mateix missatge s'ha burlat de les teories sobre el possible sentit del gest de Musk. "Igual era per no sé què del cor, perquè no tens ni idea d'història que la salutació romana era així. I perquè a més mira que tu també tens fotos amb la mà aixecada", ha escrit.

No és la primera vegada que Gabriel Rufián tuiteja contra Elon Musk, la qual cosa li permet marcar el perfil esquerrà que li interessa. Però incorre en una flagrant contradicció, que els propis usuaris de X fa temps que li retreuen. I és que mentre acusa Elon Musk de "nazi", li paga 115 euros per la seva compte premium.

Rufián exemplifica la covardia d'una esquerra que porta setmanes amenaçant amb marxar de X però no acaba de marxar del tot. Potser perquè saben que ara mateix les xarxes socials són clau per fer-se amb el control del relat.

En aquest cas és encara més flagrant perquè a més el polític català paga per utilitzar la xarxa. Però no és l'única crítica que s'ha endut després de dir nazi al magnat aliat de Trump. Li demanen que "no faci el ridícul", que "es poden dir moltes coses intel·ligents del que estan fent els americans" sense necessitat de "fer el mico".

Crítiques ferotges a Gabriel Rufián

Més enllà de la polèmica amb Musk, els comentaris a la seva publicació evidencien el desgast d'un personatge en declivi. Li recorden que ha estat part indispensable de la traïció a l'independentisme. I que fa nou anys va prometre deixar el Congrés als 18 mesos però continua al seu escó cobrant 115.000 euros a l'any.

Això demostra que Elon Musk no és més que un boc expiatori de l'esquerra per sortejar la seva crisi de credibilitat. Denota també els nervis que s'han disparat en les últimes hores, després que Donald Trump prengués possessió com a president dels EUA.