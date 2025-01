Les últimes enquestes deixen entreveure l'inici d'una nova etapa a Catalunya

Malgrat que tot apunta que el Govern haurà de prorrogar els pressupostos per aquest 2025, ningú contempla que hi hagi un avançament electoral a Catalunya. Per aquest motiu amb prou feines apareixen enquestes als mitjans.

Tanmateix, en els últims dies s'han publicat dos sondejos. I els dos coincideixen fins en quatre tendències diferents. Unes tendències que ens deixen entreveure que la política catalana podria estar a les portes d'iniciar una nova etapa.

Segons els dos sondejos, Salvador Illa i el PSC tornarien a guanyar les eleccions. Els partits processistes estarien molt lluny de la majoria. Les esquerres woke seguirien la seva caiguda lliure particular. I, finalment, Catalunya començaria a seguir la tendència que ja hem vist en molts països europeus: els partits que aposten per un control de la immigració i prioritzen la seguretat dels ciutadans davant l'auge de la delinqüència, pujarien com l'escuma.

En el sondeig -en el qual han participat 656 persones- realitzat per Sergi, un sociòleg que acumula diversos encerts en diferents eleccions, el PSC seria el partit més votat i sumaria entre 39 i 41 escons. És a dir, entre 1 i 3 menys dels que té actualment. En segona posició es mantindria Junts per Catalunya. Això sí, ho faria baixant dràsticament dels 35 diputats actuals fins als 22-24. I, a partir d'aquí, és on venen les sorpreses majúscules.

La tercera força al Parlament seria Vox amb 20-22 escons (ara 11). I en quarta posició se situaria Aliança Catalana, que passaria dels dos diputats actuals a tenir-ne entre 17 i 19.

Finalment, a la part baixa trobaríem ERC, que seguiria la seva caiguda lliure particular amb 11-13 escons, molt per sota dels 20 que té ara. També al PP, que baixaria lleugerament de 15 a 9-10 diputats. I tancaria la representació al Parlament Podem (4-5), Comuns (3-4) i la CUP (3). Tres partits que evidenciarien el declivi de l'espai polític situat a l'esquerra del PSOE/PSC.

Enquesta Partit Diputats segons l'enquesta Diputats actuals PSC 39-41 42 Junts 22-24 35 Vox 20-22 11 Aliança Catalana 17-19 2 ERC 11-13 20 PP 9-10 15 Podem 4-5 - Comuns 3-4 6 CUP 3 4 Font: @Sergi288

El segon sondeig, elaborat per Live Política, segueix la mateixa línia. Havent preguntat a 620 persones, Salvador Illa guanyaria les eleccions amb els mateixos 42 escons que té ara. Junts quedaria en segona posició, però baixant de 35 a 26 diputats. Aliança Catalana seria tercera força amb 16, seguit de Vox i ERC amb 15 diputats cadascun. El PP s'hauria de conformar amb 11 escons, mentre que Podem (4), Comuns (4) i la CUP (2) entrarien al Parlament pels pèls.

Partit Diputats segons l'enquesta Diputats actuals PSC 42 42 Junts 26 35 Aliança Catalana 16 2 Vox 15 11 ERC 15 20 PP 11 15 Podem 4 - Comuns 4 6 CUP 2 4 Font: @LivePoliticaEsp