La CUP critica que es castigui amb presó permanent revisable els violadors

La diputada de la CUP, Laure Vega, ha tornat a deixar una mostra de l'inconfusible estil discursiu del seu partit. En una xerrada organitzada pel col·lectiu nacionalista asturià "AMA Asturies", Vega va abordar temes com el feminisme, el punitivisme i la presó permanent revisable. Com és habitual en la formació anticapitalista, ho va fer amb un llenguatge i uns termes cridaners.

"Que no ens diguin que una bona política feminista és aquella que el que fa és una presó permanent revisable", assenyalava la diputada. En el seu lloc, Vega proposava una renda bàsica universal. Això permetria a les dones "dir no a situacions de violència de qualsevol tipus i sí a la llibertat suficient en termes republicans de base material com per poder esdevenir i recrear tota la potència humana":

De la mateixa manera, no ha faltat una referència a "l'extrema dreta". En aquest sentit, Vega instava a no comprar aquest marc - el de l'extrema dreta -, que acaba sent violent i "punitivista". Segons ella, no cal "carregar amb violència contra aquelles persones que ja es troben precisament en el punt de mira de l'extrema dreta".

Finalment, i fent una altra vinculació sorprenent, Vega acabava la seva intervenció amb una referència a Isabel Díaz Ayuso. En el context d'un debat sobre política penal, Vega destacava com a prioritari que "el feminisme ha d'aconseguir arrencar-li de les mans a Ayuso la idea que la llibertat que ella defensa és llibertat".

Mentrestant, a Catalunya, cinc violacions al dia

Paral·lelament a tot això, les dades de violència sexual a Catalunya creixen. En els tres primers mesos de 2025, s'han registrat 421 violacions - un 26,8% més que el 2024 - i 1.015 agressions sexuals en total. És a dir, Catalunya lidera una estadística nacional en la qual ningú vol destacar: cinc violacions i més d'onze agressions sexuals al dia.

Potser sigui aquest desajust entre el discurs i la realitat diària el que pugui explicar el difícil moment en què es troba la CUP. Sense perjudici que una de les conclusions del Procés Garbí fos ser un partit més accessible i clar per a la ciutadania. De moment, aquesta accessibilitat sembla concretar-se en ser soci del PSC, cosa que ja ha provocat les primeres cicatrius internes amb la dimissió de Laia Estrada.