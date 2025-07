El rei del Marroc indulta gairebé 20.000 delinqüents: 'Sabeu on acabaran?'

El Marroc ha tornat a obrir la porta de les seves presons. Amb motiu de la Festa del Tron, celebrada aquest 30 de juliol, el rei Mohamed VI ha concedit un indult a 19.673 persones. Aquesta xifra inclou 2.415 presos mitjançant el procediment ordinari i 17.258 excarcerats de manera excepcional.

El gest, qualificat pel mateix règim com una “iniciativa humanista”, es presenta com a mostra de clemència reial. Tanmateix, la manca de transparència sobre els perfils penals dels beneficiaris ha reactivat la inquietud a Europa. Com en altres ocasions, es tem que part d’aquests delinqüents acabin creuant la frontera per vies d’immigració il·legal.

Entre el gest humanitari i el risc internacional

Un dels primers a alertar de les conseqüències ha estat l’analista polític sahrauí Taleb Alisalem. “Sabeu on acabarà la majoria d’aquests delinqüents?”, preguntava a través de xarxes. El seu advertiment certament no és infundat. En els darrers sis anys, el Marroc ha alliberat més de 37.000 presos, entre ells 66 condemnats per delictes de terrorisme, segons va revelar l’expert en migracions i seguretat Rubén Pulido.

Aquesta pràctica sistemàtica d’indults —lligada a festivitats religioses i celebracions nacionals— ha permès l’excarceració de narcos, lladres, gihadistes i activistes rifenys. Molts d’ells han aprofitat l’indult per emprendre la fugida cap a Europa, especialment a través de rutes il·legals. Segons fonts de FRONTEX a les quals feia referència Pulido, “alguns d’aquests homes reconeixen en entrevistes haver sortit recentment de presó”.

En aquest context, el risc que una part dels 19.673 excarcerats aquest juliol busquin refugi en territori europeu és elevat. I el repte de controlar els seus moviments a la frontera recau en bona mesura sobre les autoritats espanyoles. Unes autoritats, per cert, que fa anys que denuncien l’escassa col·laboració efectiva amb Rabat en matèria migratòria. Però és que, com també ha explicat Alisalem en altres ocasions, la immigració és per al Marroc una eina geopolítica.

Espanya: la primera parada per a molts

Només el 2024 van arribar a Espanya més de 64.000 immigrants il·legals, dels quals uns 8.600 eren marroquins, una xifra que representa el 13,3% del total. En els primers mesos de 2025, altres 871 ciutadans marroquins van entrar il·legalment, en la seva majoria a través de Canàries.

Les dades indiquen que l’any 2024 ja va ser excepcional, amb gairebé 10.000 indultats, inclosos més de 4.800 agricultors de cànnabis. La tendència no s’atura, i amb l’indult massiu de juliol de 2025, el règim alauita suma una nova onada.