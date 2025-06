Els Comuns treuen les urpes per protegir Pedro Sánchez

El famós “mur” de Pedro Sánchez ara funciona més i millor que mai. La prova és que els seus socis de Gobierno no es mouen ni un mil·límetre tot i la pudor de corrupció del PSOE. Fa poc ho vam veure amb Junts, que descarta qualsevol moció de censura, i ara ho veiem amb la divisió catalana de Sumar: els Comuns.

En una recent intervenció a TV3, el diputat dels Comuns, David Cid, feia un exercici d’equilibrisme per justificar el seu suport al PSOE. Segons el diputat Cid, “El PSOE ha de donar explicacions, però el PP no té cap legitimitat per parlar de regeneració democràtica”. Es tracta d’una situació curiosa i en la qual són els mateixos socis de Gobierno els que fan servir la clàssica eina del ‘i tu més’:

Aquesta situació en realitat no té cap misteri. Els socis del PSOE han confiat tota la seva sort al fet que Sánchez segueixi a la Moncloa per obtenir alguna de les concessions que promet el PSOE. I, en el cas de Sumar-Comuns, la dependència de Sánchez és màxima.

Els últims sondejos reflecteixen un perfecte col·lapse electoral de Yolanda Díaz i els seus satèl·lits. Més concretament, Sumar passaria de 31 diputats a 7 al Congrés dels Diputats. Per la seva banda, els Comuns venen de signar el pitjor resultat de la seva història en unes eleccions autonòmiques a Catalunya. De fet, els Comuns són una de les crosses més afortunades del PSC.

Tots ferms

L’estabilitat que presenta el Gobierno ‘Frankenstein’ obeeix precisament a la dependència que tots els socis tenen envers Sánchez. Com s’assenyalava recentment a E-Notícies, Junts és un altre exemple d’un partit que a tots els efectes és un ostatge. Sense l’amnistia en ferm, Puigdemont no té cap al·licient per treure el PSOE de la Moncloa.

D’aquesta situació se’n pot derivar una altra conclusió: i és que Pedro Sánchez no té gaire marge per avançar eleccions. Amb el col·lapse electoral de Sumar, Sánchez correria un gran risc si intentés revalidar ‘Frankenstein’ i aigualir l’impacte de la corrupció. Així que, fins que arribin les pròximes eleccions generals, és altament probable que se succeeixin els exercicis d’equilibrisme que protagonitzen figures com David Cid.