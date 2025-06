Junts enfonsa els Comuns i la CUP després de demanar una altra comissió d'estudi sobre l'habitatge

L'habitatge és un dels temes estrella d'aquesta legislatura al Parlament de Catalunya. L'esquerra utilitza la crisi de l'habitatge per agitar els carrers i recuperar múscul electoral. Tot i que en els darrers anys s'ha demostrat que allà on han governat les seves polítiques en matèria d'habitatge han estat un autèntic fracàs.

Davant la manca d'idees, l'esquerra catalana proposa ara una nova comissió d'estudi. Els Comuns i la CUP han presentat una proposta de resolució al Parlament per a la creació d'una comissió d'estudi sobre la garantia del dret a l'habitatge.

La diputada dels Comuns Susana Segovia ha defensat la creació d'aquesta comissió “per entendre per què el 26,6% de les famílies pateixen exclusió residencial”. Els Comuns volen que sigui una comissió on tinguin cabuda els experts. “Però sobretot on tots puguem escoltar-nos i ser propositius, i debatre amb una visió constructiva”.

Els Comuns han aprofitat per exhibir una vegada més les seves propostes sobre habitatge. La diputada va clamar contra els fons privats i a favor de més intervenció del mercat. Volen que la comissió derivi en una “llei garantista del dret a l'habitatge”.

La CUP, per la seva banda, també va defensar la comissió per garantir el dret a un habitatge assequible. “No pot ser que un treballador després de pagar el lloguer quedi en situació de pobresa”, va dir la diputada Pilar Castillejo. La seva proposta és la creació d'una comissió “amb experts procedents de l'activisme”, que són “qui defensen el dret a l'habitatge” i “no qui es volen lucrar”.

Junts treu els colors a Comuns i la CUP

La proposta va generar les crítiques d'un ampli sector del Parlament, i Junts va ser especialment dur. La diputada Glòria Freixa va formular una pregunta que va fer enrojolar Comuns i la CUP.“De veritat en una situació d'emergència de l'habitatge com la que estem vivint, avui venen a proposar als ciutadans que comencin avui una comissió d'estudi? De veritat ho estan proposant seriosament?”, va dir la diputada.

Junts va recordar que cal molta més habitatge públic i que per això cal comptar també amb l'ajuda del sector privat. A més, va retreure el cinisme d'ecosocialistes i cupaires. “No sé de què hem de parlar, si després legislen sense consensuar amb ningú i sempre acaben imposant”, va exclamar Freixa.

La diputada va donar un autèntic rapapolvo a l'esquerra catalana i el seu cinisme amb l'habitatge. “Poden enganyar qui vulguin amb el lloguer de temporada i ús turístic. Doneu les dades del que significa això realment per resoldre la situació. I arribareu a una conclusió, són engrunes amb el finançament que necessita Catalunya per tirar endavant les polítiques d'habitatge”

Junts es planta

Junts va registrar al desembre una proposició per a una ponència de llei amb representació de tots els partits. Una ponència “per legislar, no per acabar una comissió d'estudi dins d'un any”, va dir la diputada de Junts. La resposta de l'esquerra va ser “no”.

“Ja ens poden enviar tots els trolls que vulguin. Avui Junts diem prou, ens plantem, s'ha acabat. Una comissió no és la solució”, va acabar dient la diputada.

La proposta va tirar endavant amb els vots de PSC, ERC, Comuns i la CUP.