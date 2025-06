La Generalitat continua premiant la ignorància entre els nostres estudiants

A partir d'aquest any, les faltes d'ortografia als exàmens de Llengua i Literatura Catalana i Castellana només penalitzaran amb un màxim de dos punts. Aquesta decisió ha estat presa per la consellera d'Universitats, Núria Montserrat. La consellera va justificar el canvi dient que així s'adequa al que passa a la resta d'Espanya.

Tanmateix, molts consideren que aquesta mesura no fa més que premiar la ignorància i relaxar els estàndards educatius. Encara més en un moment en què l'educació a Catalunya travessa una greu crisi. De fet, la notícia ha estat rebuda amb un gran rebuig a les xarxes socials, on nombrosos usuaris van expressar la seva frustració.

“El següent serà regalar títols”, “Després surten professionals que no són capaços d'escriure sense faltes”, denuncien alguns usuaris. I un altre concloïa amb pessimisme: “Seguim destrossant la nostra cultura”. El que en qualsevol cas queda evidenciat és que cap esfera educativa se'n lliura de la degradació acadèmica dels últims anys.

Els efectes del fracàs educatiu

Aquest canvi a les proves de selectivitat s'emmarca dins d'un context preocupant. Els resultats de les proves PISA van demostrar una clara caiguda en el rendiment dels estudiants catalans. En ciències, comprensió lectora i matemàtiques, els alumnes catalans han registrat les puntuacions més baixes des de 2006. En comparació amb la mitjana espanyola, Catalunya se situa per sota, cosa que manifesta el fracàs del model educatiu.

Segons els informes, els estudiants catalans van obtenir 469 punts a les proves PISA de 2022, un descens de 21 punts respecte a 2018. En ciències, la puntuació va ser de 477 punts, la més baixa des de 2003. La comprensió lectora, per la seva banda, va arribar als 462 punts, cosa que representa la pitjor xifra des de 2006. Aquests resultats no només són preocupants pel seu baix nivell, sinó també per la tendència descendent dels últims anys.

Catalunya, que anteriorment es trobava per sobre de la mitjana espanyola, ara ocupa una posició inferior a altres comunitats com Andalusia, Melilla i Ceuta. Aquest retrocés en els resultats educatius reflecteix un problema estructural. Fins i tot va més enllà: reflecteix un problema ideològic i pedagògic que ja ha esclatat a l'escalf del col·lapse processista.