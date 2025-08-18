Les 4 carpetes urgents de Salvador Illa per a un nou curs ple d’incertesa
El Govern del PSC necessita estabilitzar la legislatura i començar a implementar la seva agenda reformista
Salvador Illa va tancar el seu primer any de legislatura amb una relativa tranquil·litat tot i les turbulències al PSOE i el Govern de Pedro Sánchez. Ho va fer gràcies a la consolidació de l'aliança amb els seus socis, ERC i Comuns. El pacte de l'habitatge i l'acord de la finançament singular van ser clau per reforçar el bloc progressista de govern davant d'una oposició envalentida però encara massa feble
Però el proper curs es presenta més complicat per a un executiu, el d'Illa, que governa amb només 42 diputats. La dificultat per aprovar els pressupostos aboca a una legislatura marcada per la inestabilitat. Això compromet a més la capacitat del Govern per implementar les seves polítiques i avançar en la seva ambiciosa agenda reformista
Els pressupostos: finançament i habitatge
La carpeta més urgent després de les vacances és l'aprovació dels pressupostos després de dos anys sense comptes aprovats a Catalunya. Illa necessita pressupostos per guanyar estabilitat parlamentària, però també per executar les inversions previstes
El govern català ja està treballant per presentar un primer projecte de pressupostos tan bon punt comenci el nou curs polític al setembre. Amb la voluntat de reunir el màxim consens possible, la prioritat serà assegurar el suport d'ERC i Comuns.
Això obliga el PSC a accelerar altres carpetes com la de la finançament singular, l'habitatge o Rodalies. Sense avenços tangibles en els acords de legislatura, els seus socis, sobretot ERC, ho tindran molt difícil per avalar els pressupostos. Això obligaria el PSC a continuar governant amb suplements de crèdit que l'obligarien a continuar sotmesos als capricis dels seus socis
Alleujar el col·lapse dels serveis públics
En paral·lel als pressupostos, el Govern de Salvador Illa necessita avançar de manera urgent en la millora dels serveis públics. Aquesta va ser una de les seves grans promeses en el debat d'investidura. Alleujar el col·lapse de la sanitat o millorar els resultats en educació és imprescindible per justificar l'èxit de les seves polítiques
Tot i que el govern ha anunciat reformes ambicioses per reduir les llistes d'espera a la sanitat i la dependència, el problema continua aquí. Això alimenta partits com Vox i Aliança Catalana, que centren el seu missatge en el creixement demogràfic insostenible
En el seu primer any de legislatura el Govern va anunciar una reforma ambiciosa de l'administració que serà clau per reduir la burocràcia. La reforma va ser molt ben acollida per experts i agents socials, però ara falta que se'n vegin els resultats. A més, caldrà una gran inversió per millorar problemes enquistats com el dèficit sanitari
Seguretat i multireincidència
Una altra carpeta urgent per al nou curs és la de la seguretat i la multireincidència. Aquest va ser un altre dels compromisos de Salvador Illa, i al qual més esforços va dedicar durant els seus primers mesos a la Generalitat. Es van aprovar diversos plans de xoc contra la multireincidència, l'ocupació i el crim organitzat
Tot i que les dades oficials han millorat, la percepció al carrer continua sent d'una inseguretat insuportable. A més, tot i que han baixat alguns tipus delictius, en canvi han augmentat els més violents. Aquest mateix estiu hem tornat a assistir a onades de tirotejos i apunyalaments que evidencien un greu problema a Catalunya
El Govern necessita avançar en els plans d'Interior i Justícia per reduir la multireincidència. Si no hi ha avenços, Illa perdrà arguments davant dels partits que demanen un gir radical en les polítiques de seguretat pública
Agenda econòmica i projecció internacional
El govern del PSC necessita igualment consolidar el creixement econòmic del qual ha fet gala aquest primer any. Els indicadors macroeconòmics són encoratjadors, ja que l'economia catalana està creixent el doble que la mitjana europea. Però l'alta fiscalitat, la inflació desbocada i l'estancament dels salaris fan que el creixement no arribi a les llars
Tot i que l'oposició pressiona perquè Illa faci un gir al centre, en matèria econòmica continua entregat a ERC, Comuns i la CUP. El PSC necessita ara marcar segell propi en el seu govern com va fer amb l'ampliació de l'aeroport. S'atrevirà també amb el model econòmic
Això va lligat a la projecció internacional, un àmbit al qual Illa ha donat molta importància en el seu primer any a Palau. El repte per a aquest segon any és alliberar-se de les atadures dels seus socis processistes per donar un gir a l'acció exterior. Davant del malbaratament en ambaixades i ONG, els sectors econòmics li demanen augmentar la projecció de l'economia catalana al món
