Crítiques a TV3 pel doble raser amb la nacionalitat dels delinqüents
Acusen la premsa pública i subvencionada d'ocultar l'origen de certs delinqüents
TV3 s'ha tornat a posar al centre de la polèmica, amb un nou episodi d'ocultació d'informació selectiva. Tenen per norma que la nacionalitat dels detinguts no ha de ser revelada.
Tot i que dins d'aquesta norma existeix una excepció, que és en el cas que l'estranger sigui turista, si és així, la nacionalitat va al titular.
Al·leguen que no posar la nacionalitat a la notícia és per evitar la xenofòbia i complir codis deontològics. Però a la pràctica és una altra mostra de la seva doble vara de mesurar. I un exemple clar de manipulació informativa, intentant esbiaixar la veritat, amb tal de guanyar el relat oficial.
Indignació a les xarxes
Les reaccions no s'han fet esperar, els comentaris de la publicació en qüestió són plens de retrets cap a TV3, per exemple: "D'aquests sí que dieu la nacionalitat, hipòcrites?". També citen periodistes de l'establishment català que sempre han defensat l'ocultació de la nacionalitat, però que en aquests casos no surten en defensa del turista estranger.
La crítica sol ser sempre la mateixa: la gent comença a reaccionar contra aquest doble raser a l'hora de parlar d'estrangers delinqüents. Molts usuaris assenyalen que aquesta pràctica erosiona la confiança en els mitjans públics i qüestiona la seva imparcialitat.
I són molts els exemples. Per exemple, RAC1 va publicar dues notícies, a la xarxa X: en una s'indica clarament que els detinguts són irlandesos, mentre que en una altra es parla d'uns joves sense esmentar-ne la nacionalitat. La diferència és evident i la manipulació, clara.
Al final, tot i que TV3 és la televisió de tots els catalans, cada cop és més generalitzat el sentiment que només respon a una finalitat política. Amb injeccions de capital milionàries, i una dependència completa del Govern de Catalunya, al final acaben convertint-la en la seva televisió política.
La manipulació no només és ideològica, sinó també visual i emocional. Des de titulars fins a imatges, tot està calculat per transmetre un missatge concret i consolidar la percepció que interessa a l'administració. Cada decisió editorial està condicionada pel flux constant de fons públics.
Al final, la sensació entre els ciutadans és clara: TV3 ja no funciona com un mitjà de comunicació públic neutre, sinó com un instrument més de propaganda política. I mentre continuï depenent de la Generalitat, aquest patró seguirà repetint-se, modelant la informació a conveniència del poder.
Parcialitat informativa
I TV3 no és l'única, hi ha una llarga llista de mitjans que tenen alta dependència dels recursos públics i que segueixen aquesta mateixa agenda ideològica. Mitjans com La Vanguardia, Diari Ara, El Periódico, El Punt Avui o El Nacional reben cada any centenars de milers d'euros en subvencions, a més de contractes milionaris en publicitat institucional.
Aquesta dependència econòmica condiciona clarament la seva línia editorial. Notícies que podrien incomodar el Govern o l'independentisme s'endolceixen, s'ometen o es presenten de manera parcial. La independència periodística queda subordinada als interessos polítics que financen aquests mitjans.
