La Generalitat dona 32M en ajuts a l'exterior mentre desatén el 75% dels nens pobres

El Govern de Salvador Illa ha anunciat aquest dilluns una nova aportació de 8 milions d'euros per a la cooperació exterior. Sumats als 24 milions destinats a subvencions per a projectes d'ajuda al desenvolupament, ja en seran 32. Mentrestant, a Catalunya, els serveis públics estan al límit del col·lapse i creix el nombre de persones necessitades.

Segons l'última enquesta, el 2024 hi havia a Catalunya 442.300 infants en risc d'exclusió i 167.771 en risc de pobresa severa. Això vol dir que 1 de cada 3 infants a Catalunya és pobre o està en risc de pobresa. És la taxa més alta a Europa després de Romania i Bulgària (informació extreta de El Periódico).

Una dada encara més indignant. Tot i el malbaratament per a cooperació en tercers països, el 75% dels menors pobres no perceben la renda garantida de la Generalitat. Un 25% dels infants i adolescents que són pobres no perceben cap tipus de prestació social.

Això sí, el Govern de la Generalitat té línies de crèdit i subvencions per atendre la infància i altres necessitats a Guatemala, Moçambic, el Marroc o Palestina. No només això, sinó que l'executiu català reforça la cooperació amb noves subvencions. Ho fa justament en un context de reversió de l'ajuda a la cooperació als països occidentals, com els Estats Units i Alemanya.

Catalunya, a l'inrevés del món

Donald Trump va prendre la davantera anunciant la retallada dràstica de les ajudes a oenagés que servien de tapadora ideològica del globalisme en tercers països. Però no només Trump. També països com Alemanya i Suïssa han tallat l'aixeta a organitzacions humanitàries que actuen en països poc transparents com Colòmbia i Palestina.

Tot i que aquesta revisió de la política exterior no es basa només en plantejaments ideològics, sinó també pragmàtics. En el cas d'Alemanya, la retallada en despesa a l'exterior pretén esmorteir la recessió econòmica que ofega el país. Dit d'una altra manera, davant la crisi econòmica el govern alemany prioritza l'atenció dels seus ciutadans.

A Catalunya, en canvi, hi ha un augment de l'aportació per a projectes en altres països. 8 milions poden semblar pocs, però en un context de recessió mundial, i en un executiu sense els pressupostos aprovats, cada euro és vital. Encara més tenint en compte el context social actual, amb la pobresa augmentant i els serveis públics al límit del col·lapse.

Abandonament dels més desafavorits

Tot i la generositat de la Generalitat amb altres països, a Catalunya hi ha un clar abandonament dels més necessitats. Aquest mateix dilluns s'han conegut les dades de les ajudes a la dependència. Catalunya és la comunitat on més creix el nombre de persones que esperen aquesta ajuda, amb 7.972 persones més el 2025.

D'altra banda, entitats socials han denunciat que la majoria de les beques menjador només cobreixen el 70% del cost a Catalunya, que és on és més car de tot Espanya. Això fa que moltes famílies no puguin assumir el menjador escolar.

Un altre forat de l'administració catalana és en l'atenció als menors tutelats. La DGAIA s'ha vist desbordada i han sortit a la llum tota una sèrie de deficiències en l'atenció d'aquests adolescents desemparats.

La Generalitat té en marxa projectes per a menors, feminisme, violència de gènere i desenvolupament econòmic en altres països. Però aquests mateixos sectors vulnerables no reben l'ajuda necessària a Catalunya per manca de fons. Una situació que han denunciat partits com Vox i Aliança Catalana, a qui el Govern acusa d'ultradretans.