Vídeo: Dos turistes redueixen un lladre a Barcelona i s'enduen l'aplaudiment unànime
L'impunitat dels delinqüents fa que molts ciutadans actuïn pel seu compte
El compte de X @PatrullaBCN ha difós les imatges de dos turistes retinguent un lladre després d’haver comès un robatori a Ciutat Vella. Segons expliquen, és un delinqüent habitual de la zona. El vídeo s’ha viralitzat en qüestió d’hores, rebent molts comentaris positius que aplaudeixen l’actitud dels dos turistes.
No és la primera vegada que passa. Fa uns mesos es van viralitzar les imatges d’un turista xinès reduint el lladre que li havia intentat robar la càmera. En ambdós casos, aquests herois van reduir els delinqüents amb la tècnica del mataleó.
Què se sap de l’incident
L’home el rostre del qual s’està viralitzant a les xarxes socials és Gabriel Souza, un turista brasiler cinturó negre d’arts marcials (jiu-jitsu). Estava de vacances amb la seva família a Barcelona i es dirigia a la platja acompanyat del seu germà. Va ser llavors quan va presenciar en directe un robatori i va decidir actuar per capturar el lladre.
Segons explica ell mateix, de sobte va sentir 'Atenció, lladre!', i va veure un home corrent cap a ells. Sense pensar-s’ho dues vegades, li va donar un cop de genoll que el va fer sortir volant. Un cop a terra, van confirmar que acabava de robar una cadena d’or a un altre turista.
El delinqüent es va resistir mossegant el brasiler, però aquest va aconseguir immobilitzar-lo gràcies als seus coneixements d’arts marcials. "Li vaig dir que si em tornava a mossegar es quedaria sense braç, i crec que ho va entendre", ha relatat.
L’escena va suscitar una gran expectació, i el lloc es va omplir aviat de gent que volia passar comptes amb el lladre. Souza va decidir protegir-lo per evitar que fos linxat per la multitud. Finalment, els dos germans van rebre l’aplaudiment unànime de les persones que van contemplar l’escena a peu de carrer i des dels balcons.
Farts de la impunitat
El lladre va estar retingut per Souza fins que va arribar la policia, aproximadament deu minuts després. Els agents van detenir el delinqüent i van retornar l’objecte robat al seu propietari. Les imatges es van viralitzar hores després, amb els germans brasilers com a protagonistes.
L’aplaudiment unànime a Souza i el seu germà és reflex de la indignació dels barcelonins envers la impunitat dels delinqüents. La multireincidència és el principal factor de l’augment de la delinqüència a Barcelona. Els lladres roben perquè saben que sortiran al carrer al cap d’unes hores per continuar delinquint.
Això fa que la policia es vegi desbordada i sigui incapaç de garantir la seguretat dels ciutadans, la qual cosa ha disparat el fenomen de les patrulles ciutadanes. Els ciutadans, davant la desprotecció, actuen cada cop pel seu compte per protegir la seva pròpia seguretat.
