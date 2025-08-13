Les pressions perquè Junqueras trenqui amb Illa anuncien turbulències a la Generalitat
La petició d’un referèndum sobre l’acord d’investidura refreda la posició d’ERC sobre els pressupostos
La tensió entre el sector crític d'ERC i la direcció ostentada per Oriol Junqueras va culminar ahir en la petició d'un referèndum sobre el suport al Govern del PSC. Els crítics, que van renunciar a marxar del partit provocant una escissió, tampoc tenen la força suficient per condicionar les polítiques de la direcció. Això dona tranquil·litat a Salvador Illa, que fins ara no ha vist perillar en cap moment l'estabilitat del seu govern.
Però les pressions internes a ERC perquè Oriol Junqueras trenqui amb Salvador Illa canvien les coses. La direcció republicana no contempla per ara cap escenari de ruptura. Però és indubtable que la petició del referèndum situa la direcció en una posició incòmoda, i l'obliga a endurir la seva posició de suport crític al Govern.
El PSC no tem per la continuïtat de la legislatura, però sí per un nou rebuig d'ERC als pressupostos. I això sí seria un cop dur a l'estabilitat del govern en un any clau per a la seva consolidació. La crisi interna a ERC ha arruïnat els plans de Salvador Illa.
Els socialistes contemplaven un primer any de concessions a ERC i Comuns per consolidar l'acord d'investidura. Un cop superat l'escull, el segon any havia de servir per imprimir segell propi al govern i donar impuls al seu programa reformista. A més, el 2027 hi ha eleccions municipals i el PSC vol prémer l'accelerador en aquest sentit.
El ‘no’ als pressupostos comprometria les principals reformes previstes per a aquesta legislatura i consolidaria la imatge de submissió del PSC als seus socis. En aquest sentit, les pressions de l'independentisme podrien portar ERC a apujar el preu del seu suport al PSC. Això es traduiria en més inestabilitat i la necessitat de més concessions als processistes.
Per això la prioritat absoluta de Salvador Illa després del seu retorn de les vacances és la presentació d'uns pressupostos per a la seva aprovació. Els Comuns i ERC han mostrat d'entrada el seu escepticisme, tot i que els socialistes ho veuen com una pura estratègia de negociació. Al PSC donen per fet que els Comuns acabaran aprovant els comptes, però hi ha més reserves sobre què puguin fer els republicans.
ERC, del 'sí' crític al 'no'
Per a ERC existeixen ara mateix dos esculls per donar el sí als comptes. La “espanyolització” de la política catalana durant el primer any del Govern Illa, i els dubtes que continuen planant sobre el finançament singular.
Pel que fa al primer, ERC considera que gestos com el de defensar l'oli de Jaén, penjar la bandera espanyola o negar l'existència de la Catalunya Nord, perjudiquen la imatge. Al llarg de la legislatura han insistit que Salvador Illa deixi de defensar els interessos de la Moncloa i defensi els catalans. L'augment de la pressió interna els portarà a demanar un esforç més gran en aquest sentit per continuar donant suport al PSC.
En el segon cas, ERC retreu al PSC la seva manca d'implicació en la implementació d'una Hisenda catalana segons el calendari acordat. Això ha consolidat la idea que a ERC li han tornat a prendre el pèl, cosa que ha generat molt d'enfadament. Els republicans demanaran al PSC més celeritat, i més concessions per evitar les crítiques, sobretot de Junts.
Si fa unes setmanes Junqueras es decantava per un 'sí' crític als pressupostos, ara sembla més a prop del 'no'. La clau continua sent tensar al màxim la corda sense que es trenqui. Sostenir el govern és clau per mantenir alts càrrecs i prebendes, mentre que unes eleccions ara abocarien el partit a un escenari massa incert.
El PSC ho sap i intentarà convèncer ERC de la necessitat d'aprovar els pressupostos per tancar el pas a Junts. També per continuar sent el dic de contenció de la dreta i l'extrema dreta. Illa vol convèncer Junqueras que el millor per apaivagar les pressions internes és enfortir el govern per accelerar l'agenda progressista i catalanista.
Més notícies: