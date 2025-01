L'arribada de 'menes' a Catalunya ha batut rècords aquest 2024

Catalunya va tancar el 2024 com el segon any que més 'menes' han arribat des que hi ha registres. Segons dades oficials de la Generalitat, 2.644 menors estrangers no acompanyats van acabar en terres catalanes en els 12 mesos de 2024. La xifra només es va superar el 2018, un any excepcional, en què en van arribar 3.709.

Es tracta, doncs, d'una xifra de rècord. Ja que és la més alta dels últims sis anys. Respecte a l'any anterior (el 2023 van arribar 2.335 'menes'), l'increment d'arribades d'immigrants menors d'edat no acompanyats és del 13,2%.

La majoria, magrebins

La gran majoria de 'menes' que acaben a Catalunya són magrebins (1.408, el que representa un 53,25% del total). Entre aquesta comunitat, els que destaquen clarament són els marroquins, que van ser 1.039 (un 39,3% del total). De tots els 'menes' que van arribar a terres catalanes el 2024, el 95,1% eren homes.

La Generalitat sempre s'ha negat a donar a conèixer la quantitat de diners que ha de destinar a l'acollida de 'menes' en el sistema públic. Això sí, el conseller de Drets Socials de l'últim govern d'ERC, Carles Campuzano, va admetre que es tracta d'una xifra superior als 100 milions d'euros anuals.

L'arribada massiva de joves menors d'edat estrangers no només suposa un problema econòmic per a les arques públiques. Ha quedat més que acreditat que el sistema no està preparat per atendre aquesta onada d'arribades. I, de fet, alguns d'aquests 'menes' han hagut de dormir en comissaries dels Mossos davant la manca d'espais on acollir-los.

La majoria de joves atesos són majors d'edat

Més enllà que en moltes ocasions no s'ha pogut acreditar que realment els immigrants arribats siguin menors d'edat, el cas de Catalunya és especialment particular. És de les poques comunitats que continua atenent joves fins i tot quan compleixen la majoria d'edat. De fet, el 66,9% dels nois que atén la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) tenen 18 anys i més. Segons va informar La Vanguardia en el seu dia, a ells el Govern els paga diverses prestacions, entre elles una paga de 700€.