Gabriel Rufián es vesteix de conspiranoic i acaba sortint esquilat

Aquesta ha estat la setmana de la polèmica amb Elon Musk. El magnat nord-americà va contribuir a difondre l'escàndol sexual que les autoritats havien intentat tapar al Regne Unit. Es tracta de violacions de nenes a mans d'una xarxa dirigida sobretot per musulmans pakistanesos.

Això ha provocat un xoc més entre l'esquerra woke i la dreta radical, en lluita per l'hegemonia cultural. I és que les autoritats britàniques van intentar tapar el cas per preservar el model multicultural fallit.

La polèmica va arribar fins a Catalunya, on polítics i mitjans públics i subvencionats van carregar contra Elon Musk. La teoria és que l'home més ric del món intenta ingerir en la política europea per enderrocar governs. Com si George Soros i Bill Gates no portessin dècades ingerint en els governs per imposar l'agenda globalista.

Un dels que més han gesticulat ha estat Gabriel Rufián, que se sent com peix a l'aigua amb aquesta polèmica. I és que Rufián fa temps que veu feixistes a tot arreu. El seu últim tuit sobre aquest tema n'és un clar exemple.

Gabriel Rufián, el conspiranoic

Gabriel Rufián ha posat el seu tuit més conspiranoic, veient feixistes per tot arreu. Ha assenyalat l'existència de "diferents perfils, amb diferents banderes, defensant el mateix feixisme, el mateix racisme i el mateix magnat".

Per al portaveu d'ERC al Congrés, tot respon a un "pla", consistent en què "el que un sent ja és més important que el que un veu".

Elon Musk va irritar polítics com Rufián en fer-se ressò de la relació entre immigració il·legal i inseguretat a Catalunya. El magnat va retuitejar la notícia que a Catalunya el 91% dels condemnats per violació són estrangers. Això no va agradar gens a l'establishment català, que opera amb la mateixa lògica que el britànic.

Enfonsat una altra vegada a les xarxes

Els usuaris de X han tornat a enfonsar una vegada més a Gabriel Rufián. Li han recordat que paga religiosament els vuit euros del servei premium de la xarxa social que dirigeix Elon Musk.

Entre els més de 800 missatges, destaca un de Lluís Areny, dirigent d'Aliança Catalana:

"L'esquerra woke amb diferents perfils, banderes i causes, defensant el mateix feixisme, el mateix racisme i el mateix magnat (Soros). Es diu pla, l'agenda 2030".

També li recorden a Gabriel Rufián que Twitter va suspendre fins a 130 comptes falses associades a ERC.

Així mateix, li diuen a Gabriel Rufián que "per pla perfecte el teu", pels 115.000 euros que guanya a l'any gràcies a la política. "Porten anys controlant l'educació, el relat, els mitjans, i ara tot són plors", diu un altre usuari.

"Quan tots els partits carregueu contra X queda clar on és el problema", li retreu un al dirigent republicà. "El que un sent va relacionat amb el que un veu, i l'auge del que anomeneu extrema dreta és conseqüència de les esquerres que han perdut el focus".