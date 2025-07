Alarma per l’onada de robatoris a gent gran a Badalona

La preocupació s'ha instal·lat al centre de Badalona després d'una successió de robatoris violents a persones grans. En el que portem de setmana, s'han registrat almenys dos assalts a ancians i una detenció relacionada amb una estrebada Com és natural, això suma més indignació entre els veïns

Segons informa Tot Badalona, els episodis s'han concentrat en carrers com En Prim o Santa Madrona, i han generat una sensació d'inseguretat creixent entre els residents. Els veïns denuncien la nul·la presència de la Guàrdia Urbana en algunes zones com el centre:

Paral·lelament a això, les dades oficials mostren una millora objectiva de les dades de seguretat a la ciutat. Ara bé, l'alcalde Albiol és conscient que encara hi ha marge de millora i que la seguretat és una de les seves banderes electorals. Però el gran problema que supera tant alcaldes com policies locals és la laxitud de la llei, així com la impunitat de la multireincidència

Tres casos en un mateix dia

El cas que més commoció ha generat es va produir dilluns al migdia, quan un lladre va arrencar d'un tiró la cadena a una anciana que caminava amb un caminador. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets. Però és que, hores més tard, un altre home gran va ser víctima d'un robatori similar a la mateixa zona. El lladre va aconseguir fugir tot i ser perseguit per diversos testimonis

Seguint amb els casos, el mateix dia es va produir una detenció al barri de La Salut. Segons va relatar Tot Badalona, un home va ser arrestat per robar una cadena mitjançant el mètode de l’estrebada, cosa que suggereix que la víctima pot ser un ancià. El lladre va ser retingut pels mateixos veïns fins que van arribar els Mossos, cosa que ja ve sent habitual

Tot i que aquest tipus de delictes no apareixen desglossats per franja d'edat a les estadístiques, el patró de les últimes setmanes ha aixecat una alarma específica entre els veïns. I és que, a la impunitat dels criminals, ara s'hi suma que les víctimes són vulnerables. En aquest sentit, cal recordar que fa poc un grup de magribins va apallissar un menor d'edat

Què diuen les dades?

L'onada de robatoris a ancians contrasta amb les últimes dades de criminalitat ofertes per les autoritats. Segons les dades de la darrera Junta Local de Seguretat, els robatoris amb força han baixat a Badalona durant el primer trimestre de l'any. En concret, s'ha registrat una caiguda del 6% en robatoris a la via pública i de gairebé un 12% en assalts a comerços. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va defensar que es tracta d'una millora real derivada de la coordinació entre cossos policials

Tanmateix, aquesta evolució positiva no impedeix que persisteixin focus d'inseguretat. Per a molts veïns del centre, la percepció de risc ha augmentat, especialment entre la població gran. Això reforça la idea que en matèria de seguretat és tan important la millora estadística com la sensació de seguretat entre la ciutadania. Figures com l'exconseller Elena, per exemple, ho atribuïen tot a un problema de percepcions

La seguretat, doncs, un dels eixos principals del mandat d'Albiol, continua sent un repte obert. Tot i que el seu govern s'ha bolcat en la lluita contra l'ocupació il·legal i en reforçar la presència policial a la ciutat, l'alcalde admet que hi ha molta feina. Tanmateix, com diem, la font del problema és en la impunitat i en les lleis