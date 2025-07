El Govern d'Illa crea un nou xiringuito: l'Observatori de la Inundabilitat

El Govern de Salvador Illa ha anunciat la creació d'un nou ens públic sota el nom d'Observatori de la Inundabilitat. L'organisme dependrà de la Direcció General de Transició Hídrica i es presenta com una eina per millorar la gestió de les riuades. La mesura s'emmarca en les polítiques climàtiques de la Generalitat i respon, en teoria, a la necessitat de reforçar l'anàlisi tècnica davant episodis de pluges intenses

Segons la mateixa administració, aquest observatori tindrà fins a 25 membres, procedents tant de la pròpia Generalitat com de l'entorn acadèmic i tècnic. També s'hi incorporaran "experts independents". És a dir, una fórmula habitual en aquest tipus d'ens públics

De moment, el Govern no ha aclarit si els membres de l'observatori percebran cap remuneració. Tanmateix, la dada no és menor. En anteriors casos en què els càrrecs eren simbòlics i no remunerats, l'Executiu ho va deixar expressament indicat en els seus comunicats. En aquest cas, no ha estat així, cosa que convida a pensar que els integrants de l'Observatori podrien estar inclosos en alguna forma de retribució, directa o indirecta

La indústria del xiringuito

Amb aquest anunci, Illa suma un nou organisme a un ecosistema públic ja sobredimensionat, ple de consells, agències i observatoris. De fet, el mateix comunicat oficial assenyala que l'objectiu serà “recopilar dades, analitzar informació i proposar mesures estructurals i no estructurals”. D'aquesta manera, no es concreta en cap moment què aportarà que no puguin fer ja els departaments existents

La creació de l'observatori arriba, a més, amb la promesa d'abordar l'impacte del canvi climàtic a la conca mediterrània. Tanmateix, moltes de les mesures relacionades amb inundacions continuen sense aplicar-se malgrat el precedent valencià. Parlem, per exemple, de l'actualització de la cartografia de risc o els plans sobre càmpings

A falta de veure el funcionament d'aquest observatori, el que és segur és que aquest tipus d'òrgans contribueixen a consolidar un model clientelar on la Generalitat es converteix en una maquinària de col·locació. Paral·lelament a tot això, multitud de patronals i col·lectius de la societat civil insisteixen que el teixit burocràtic català és excessiu