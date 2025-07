Miriam, la mare indignada per la pallissa de dos marroquins al seu fill a Badalona

La matinada de divendres 18 de juliol, un jove va ser brutalment agredit a la sortida d'una discoteca al polígon Can Ribó de Badalona. L'atac, comès per dos individus d'origen marroquí, li ha causat lesions greus: quatre dents trencades i una fractura de mandíbula que ha requerit intervenció quirúrgica. El cas ha estat denunciat públicament per la seva mare, Miriam, que va gravar un vídeo explicant la situació.

Segons ha relatat Miriam, l'agressió va passar en qüestió de minuts. El seu fill sortia del local acompanyat d'amics, però en un moment es va quedar sol mentre esperava els seus avis. En aquell instant, dos joves s'hi van acostar i li van preguntar si tenia cap problema. Després de respondre que no i marxar, va ser atacat per l'esquena. “Ell va sentir que deien que li anaven a fotre un 'cate'”, va explicar la mare, que agraeix que el seu fill, esportista, pogués escapar corrent:

El jove va ser atès d'urgència i operat per les greus lesions a la cara. Miriam assegura que no va ser l'únic cas aquella nit: “Li van robar a un altre noi i ho van intentar amb més”. També denuncia que els agressors formen part d'un grup conegut que freqüenta aquella zona a la sortida de les discoteques i que actua amb impunitat: “Tothom ho sap i no fan res”, va afirmar.

L'alcalde Albiol intervé

El cas s'ha fet viral ràpidament a les xarxes socials, on Miriam ha demanat a pares, veïns i ciutadans que comparteixin el seu testimoni per “evitar que això li passi a algú més”. Entre els que han reaccionat hi ha l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui ha gravat un vídeo al costat de la mare i ha desitjat una recuperació ràpida al jove. En aquest vídeo, l'alcalde també ha expressat la seva preocupació per la situació:

Miriam ha volgut deixar clar que no és racista, però sí que ha subratllat que “és una evidència qui són els que generen problemes” a la zona. García Albiol ha donat suport a aquesta afirmació assenyalant que hi ha moltes persones marroquines perfectament integrades, però també "gentussa" que només provoca aldarulls.

Tots dos han coincidit que les solucions policials no són suficients si les lleis continuen donant impunitat als delinqüents. Si els detenim i després els deixen al carrer, no serveix absolutament per a res, concloïa l'alcalde.