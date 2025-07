VÍDEO | Nova baralla amb pals en un barri de Badalona: els veïns, desesperats

El rellotge marcava les dues de la matinada quan la calma del barri de la Salut, a Badalona, va tornar a trencar-se. Un grup d’homes va començar a barallar-se amb pals davant del número 14 del carrer Isaac Albéniz. Les imatges, gravades per un resident i difoses a les xarxes per TOT Badalona, mostren corredisses, crits i objectes volant per l’aire. Res de nou per a qui viu al costat d’aquest edifici ocupat.

La finca, ocupada fa mesos per diversos joves d’origen magribí, s’ha convertit en l’epicentre de la tensió veïnal. Els residents expliquen que l’immoble no té subministrament elèctric legal i que els seus llogaters improvisen fogons i generadors. Amb la foscor arriba el soroll, la música a tot volum i, cada cop més sovint, les baralles:

La nit de dimecres a dijous es van registrar quatre enfrontaments diferents, segons els veïns. El primer va esclatar a les 2:00, el següent, només noranta minuts més tard, i a les 5:30 el carrer va tornar a omplir-se de crits. L’última baralla va tenir lloc passades les 6:30, ja amb la llum de l’alba il·luminant les taques de sang sobre la vorera. Patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra van intervenir en cada ocasió.

La cara i la creu de la seguretat a Badalona

Paradoxalment, les estadístiques oficials dibuixen una ciutat més segura. El Ministeri de l’Interior va assumir un descens del 3,4 % en els delictes de Badalona durant el primer trimestre de 2025. Van baixar els robatoris amb força i les lesions greus, i també la ciberdelinqüència.

Tot i aquestes dades, l’alcalde Xavier Garcia Albiol reconeix focus crítics com la Salut. Promet més policia, operacions conjuntes i vint-i-quatre agents nous per a la Guàrdia Urbana. “No estic satisfet perquè soc plenament conscient que encara hi ha zones de la ciutat on els veïns ho estan passant malament. Per això, continuarem actuant amb contundència contra els delinqüents”, declarava recentment l’alcalde.

En aquest sentit, Albiol carregava contra la multireincidència, una xacra que ha denunciat de manera reiterada durant mesos. “Si no es canvien les lleis, des de l’àmbit local no podem fer res contra els delinqüents que detenim 10, 20 o fins i tot 30 vegades i que mai pateixen conseqüències”. Mentre aquestes reformes arriben, els veïns de les zones més humils només demanen una nit en silenci.