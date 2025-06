Dos anys de govern d'Albiol a Badalona: les dades de criminalitat milloren

El balanç dels dos primers anys de govern de Xavier García Albiol al capdavant de l'Ajuntament de Badalona es caracteritza per un descens en els índexs de criminalitat. I és que, com és sabut, Albiol s'ha centrat a millorar la seguretat a la ciutat. Això li ha generat un suport significatiu entre els residents, especialment als barris més afectats per la delinqüència:

Segons les dades més recents, la criminalitat a Badalona ha experimentat una caiguda del 3,4% en el primer trimestre de 2025, consolidant una tendència a la baixa. Entre els delictes que han mostrat una notable disminució hi ha els robatoris amb força en domicilis i comerços, que han caigut un 39,7%, els delictes amb lesions, que han baixat un 30,3%, i les sostraccions de vehicles, que han reduït la seva incidència en un 14,8%. A més, la ciberdelinqüència ha registrat una reducció global del 20,2%

Malgrat aquests avenços, l'alcalde no ha mostrat una satisfacció plena amb els resultats, ja que reconeix que encara persisteixen zones a Badalona amb problemes. En aquest sentit, ha reiterat el seu compromís de continuar amb les polítiques de seguretat pública, com el reforç de la presència policial al carrer. En el marc d'aquesta estratègia, actualment s'està duent a terme un procés de selecció per incorporar 24 nous agents a la força local. L'objectiu és augmentar la plantilla en un 50% durant aquest mandat

La figura d'Albiol: un líder pragmàtic

Xavier García Albiol s'ha consolidat com una figura clau dins del Partido Popular, no només a escala local, sinó també a escala regional. El seu discurs directe i el seu enfocament en la seguretat li han permès connectar amb amplis sectors de la població. Aquesta estratègia ha estat clau per obtenir la majoria absoluta a les passades eleccions municipals de 2023:

En un context polític cada cop més polaritzat, Albiol ha aconseguit posicionar-se com un líder pragmàtic que s'allunya dels extrems. Tot i que comparteix preocupacions amb la dreta identitària, Albiol ha estat crític amb aquells discursos que, diu l'alcalde, "estigmatitzen" grups per la seva nacionalitat. El seu enfocament ha estat connectar amb la realitat quotidiana dels ciutadans sense caure en discursos divisoris

Albiol ha estat, a més, pioner a posar sobre la taula temes com la immigració i la inseguretat a Badalona. En el seu primer mandat, va impulsar la controvertida campanya “limpiemos Badalona”, un missatge directe que apel·lava a la millora de l'ordre públic i la seguretat, cosa que li va valer tant crítiques com elogis. Aquest tipus de mesures, tot i ser polèmiques, han tingut un impacte notable en la percepció dels badalonins sobre la seguretat a la seva ciutat