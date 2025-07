La CUP acusa de 'racista' el policia que va abatre un home que va intentar matar-lo

L'intent d'agressió amb arma blanca a un agent de la Policia Local de Montornès del Vallès ha desfermat una nova polèmica. Divendres passat a la nit, un jove de 22 anys d'origen gambià va irrompre a la comissaria del municipi amb un ganivet a la mà i es va llançar sobre els agents. Un d'ells va disparar la seva arma reglamentària i el va abatre. El cas està sent investigat pels Mossos d'Esquadra, que ja han descartat una motivació terrorista.

L'agent ferit, colpit pel rebot d'una bala durant el forcejament, va ser traslladat a l'hospital. Mentrestant, el sindicat policial SIP-FEPOL ha exigit una millora urgent en les mesures de seguretat de les comissaries catalanes. Denuncien la precarietat en mitjans i personal en nombrosos municipis, molts d'ells coberts amb agents interins sense formació completa.

Però, com passa cada cop més sovint, el focus no s'ha limitat als fets. Des d'Arran, l'organització juvenil vinculada a la CUP, s'ha difós un missatge a les xarxes socials acusant “d'assassinat racista” el policia que va disparar. “Denunciem la desproporcionalitat i impunitat policial per assassinar una persona, com si no existeixin protocols amb mesures de contenció”, deia el comunicat:

No és la primera vegada

Aquestes declaracions han reobert un patró ja conegut a Catalunya: un episodi d'inseguretat amb intervenció policial, seguit d'una acusació pública de racisme per part de l'entorn de l'esquerra anticapitalista. El que ha passat a Montornès recorda el que va passar fa uns mesos a Salt, quan Laure Vega va justificar els aldarulls després d'un desnonament. Segons va dir la diputada, citant un conegut còmic, "llançar pedres als mossos és un fet cultural de Catalunya".

Els representants sindicals de la policia van acusar la CUP i les seves joventuts de “legitimar la violència” i de “dinamitar la convivència”. En el cas de Salt, el sindicat USPAC va demanar una sanció exemplar de 12.000 euros per a la diputada, considerant que havia vulnerat el reglament de la cambra. “No és només una manca de respecte, és una amenaça directa a l'autoritat de l'Estat”, deien aleshores.

El cas de Montornès posa de nou de manifest la tensió crònica entre l'esquerra anticapitalista i les forces de seguretat. Mentre els sindicats reclamen suport institucional davant agressions reals, des de l'entorn de la CUP es respon amb acusacions generalitzades de racisme i repressió. Una espiral d'acusacions i retrets que es repeteix en cada nou incident i que situa els agents de l'ordre com a blanc habitual del discurs polític radical.