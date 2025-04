Agents de policia a Catalunya llancen un 'clar missatge' després dels últims aldarulls

La brutal violència desfermada als carrers del barri de La Mariola, a Lleida, diumenge, ha tornat a encendre les alarmes. Els aldarulls a Salt, Mataró i ara Lleida posen en alerta les autoritats.Creix la preocupació davant la pèrdua de control de l'ordre públic en barris sencers, on han perdut completament el respecte a l'autoritat.

Aquests incidents es produeixen juntament amb un clar repunt de la violència contra la policia. El 2024, segons dades de la Conselleria d'Interior, es van registrar 2.550 atacs contra agents de l'autoritat. És un 47% més que fa cinc anys, i el 2025 va camí de rècord.

La batalla campal del passat diumenge al perillós barri de La Mariola va deixar sis agents ferits, diversos d'ells amb ferides obertes i un amb fractura. Tot va començar amb una baralla tumultuària entre gitanos i marroquins. Quan la policia va voler intervenir, la violència es va dirigir contra els agents, als quals van atacar amb pedres, pals i barres de ferro.

Una cosa semblant va passar al barri de Font de la Pólvora, a Girona, al juny de l'any passat. Una guerra entre clans gitanos va derivar en atacs contra la policia. A Salt i Mataró, l'origen de la violència va ser la detenció de dos estrangers quan intentaven ocupar uns habitatges.

Els sindicats de policia s'han pronunciat davant l'increment d'aquest tipus de situacions. Els agents han alertat d'una situació que no és aïllada i que té a veure amb la complicitat de certs sectors polítics amb els violents durant anys. Davant d'això, han dit que cal llançar un "missatge clar" per recuperar el control de l'ordre públic.

Comunicat dels sindicats policials

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) han emès un contundent comunicat. Han condemnat "fermament" els incidents ocorreguts a La Mariola. Alerten que aquests fets són "cada vegada més freqüents", i assenyalen el problema de fons.

"La desautorització de la tasca policial incentivada per certs sectors socials i polítiques són la causa principal", apunten. I es pregunten "fins quan haurem d'assumir lesions dels nostres agents sense que hi hagi conseqüències cap als seus responsables".

Insisteixen que "desafortunadament, les polítiques imposades pels nostres responsables polítics tenen les seves conseqüències". Lamenten que "lesionar un policia surti pràcticament gratis". Denuncien que aquests últims anys "no s'ha garantit la defensa jurídica dels nostres policies".

"La falta de conseqüències per a tots aquells que vulneren la llei de protecció de la seguretat ciutadana fa que tot formi part d'un còctel explosiu", afegeixen. Segons aquests sindicats, el 80% de les actes prescriuen o caduquen. Recorden que "qui paga les conseqüències directes són els milers de policies que surten dia rere dia a treballar pels carrers de Catalunya".

Cap detingut

Aquests sindicats creuen que cal enviar un missatge "molt clar", i és que fets com els de La Mariola no poden quedar sense càstig. "És imprescindible que els policies d'aquest país no es vegin sols i soles en el compliment de les seves funcions", conclouen.

La realitat és que més de 48 hores després dels aldarulls no hi ha hagut cap detenció. La policia ha confirmat que hi ha una investigació en marxa, però es desconeix si ja han pogut identificar els autors. De nou, impera el silenci mediàtic i polític, davant uns fets que generen incomoditat per l'estigmatització de certs col·lectius.

Aquests mateixos sindicats van advertir després dels incidents de Salt que la situació estava fora de control i que allò era només la punta de l'iceberg. Setmanes després van ocórrer els disturbis a Mataró, i ara a Lleida.