VÍDEO | Catalunya sense llum: Així t'han tornat a enganyar amb el 'gran apagada'

Aquest dilluns, Catalunya s'ha quedat sense llum durant pràcticament tot el dia. De fet, la fallada ha afectat tota Espanya i també Portugal. I, una vegada més, el sistema ens ha enganyat.

Aquells que no paren de repetir-te que vigilis amb les fake news, els bulos i la desinformació, són els primers que difonen fake news, bulos i desinformació quan els interessa. De nou, polítics, institucions i la premsa subvencionada del règim han quedat en evidència.

Avui, al canal, us porto la història de com el gran apagat viscut aquest dilluns ha servit per evidenciar, de nou, com el sistema ens pren per idiotes. Per sort, cada vegada se'ls creu menys gent.