Els sindicats policials mostren la seva preocupació a Salt: 'Això és només el preludi'

Els aldarulls d'aquesta setmana a Salt han obert un intens debat al carrer. On uns veuen emergència habitacional i racisme institucional, altres asseguren estar farts de l'ocupació i de la doble vara de mesurar amb els de fora i els d'aquí. Faltava per conèixer l'opinió de la policia, que aquests dies ha estat objecte de la violència de les organitzacions radicals.

Els Mossos d'Esquadra han fet aquests dies un admirable exercici de contenció davant els greus disturbis als carrers de Salt. Al mateix temps, han estat acusats per les organitzacions esquerranes de racisme i brutalitat policial. Ara s'han pronunciat sobre el que ha passat.

Sindicats policials alerten que la situació és insostenible, i que és només el principi del que arribarà. Els partits de govern a Catalunya porten anys alentint o blanquejant la vulneració de les lleis, i això té les seves conseqüències. Envien a més un missatge als comandaments polítics i policials, davant el repte de la seguretat pública.

Això és només la punta de l'iceberg

El sindicat independent de Mossos USPAC ha estat especialment dur en la seva anàlisi del que està passant. Adverteixen que Salt és un “polvorí” que ha acabat esclatant, i que ara mateix és una ciutat “perduda”.

Defineixen les escenes d'aquests dies com a “més pròpies d'un país tercermundista”, però llancen un advertiment. Això és només el “preludi” del que vindrà, afirmen, “la punta de l'iceberg”. Assenyalen clarament els responsables polítics per haver “permès” arribar a aquesta situació, amb la seva “covardia i hipocresia”.

Dirigeixen també les seves crítiques als comandaments policials per la seva “incompetència i infantilisme”, per haver deixat la comissaria de Salt “sense recursos ni efectius”. El seu comunicat ha estat molt dur, però no és l'únic.

Exigeixen mesures urgents

El Sindicat Independent de Policia Local SIP-FEPOL també ha mostrat la seva “preocupació” pel que ha passat a Salt. Han exigit mesures "immediates" per reforçar els cossos policials. Adverteixen que estem davant d'una "situació greu d'inseguretat", tant per als agents com per als ciutadans.

Per això proposen augmentar els efectius policials de Mossos d'Esquadra i Policia Local, tant a Salt com a Girona. Volen "més recursos materials", com equips antidisturbis i vehicles adaptats. Suggerixen la creació d'unitats especialitzades de resposta ràpida "per actuar amb més eficiència davant violència urbana com la de Salt".

Demanen que els agents disposin de directrius clares i efectives davant situacions de desordre públic, i tolerància zero davant l'agressió a agents. Mostren el seu suport als agents de l'operatiu a Salt, i condemnen la violència exercida contra la policia.