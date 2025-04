Els 10 llibres per Sant Jordi que no et recomanarà la premsa catalana subvencionada

Arriba Sant Jordi, una de les jornades més especials a Catalunya. Un dia de llibres, roses, bon ambient als carrers... A E-Notícies hem volgut recopilar 10 llibres que no sortiran a les llistes de recomanacions que fa la premsa subvencionada catalana.

Llibres amb una visió diferent sobre la seguretat, llibres sobre allò que pocs expliquen sobre el sistema educatiu, llibres sobre mites del canvi climàtic, llibres sobre com es veu la política des d'una perspectiva allunyada del processisme...

Tot això i més a la llista de 10 recomanacions que et fa E-Notícies i que no veuràs als mitjans subvencionats de Catalunya.

'A calzón quitado: España, Cataluña y el PP', d'Alejandro Fernández

És, probablement, el llibre estrictament polític més destacat d'aquest Sant Jordi. Alejandro Fernández, líder del PP a Catalunya, ha escrit un llibre que ha generat un enorme debat. Especialment dins del seu partit. Com ja és habitual en ell, el diputat popular al Parlament no ha deixat indiferent a ningú amb aquest llibre que qüestiona certes decisions del PP, posa en alerta el que pot passar a Espanya en els pròxims anys i confirma el que ve anunciant des de fa temps: que el 'procés' s'ha traslladat a la política espanyola.

'No digas a nadie de qué trabajas', de Albert Duchamp

Una novel·la escrita per un cap d'unitat a la presó de Quatre Camins que narra algunes de les qüestions, vivències i anècdotes més ocultes del sistema penitenciari català. Just quan es compleixen 40 anys del traspàs de competències en presons a la Generalitat, aquest llibre explica el que poques vegades s'ha explicat sobre la realitat a les presons de Catalunya.

'Educación basurizada: El cáncer de las pseudociencias en educación', de David Rabadà

L'últim informe PISA va evidenciar que el sistema educatiu català està a la cua d'Espanya i d'Europa. Aquest cop de realitat va obrir el debat sobre si l'actual model educatiu (basat en projectes, competències i altres propostes 'pedagogistes') és perjudicial per als nostres nens i joves. Els pèssims resultats en diferents proves evidencien que és així. Ara, David Rabadà plasma sobre el paper la idea que és possible tornar a tenir un model educatiu que formi eficaçment les futures generacions. Això sí, és un model que no agradarà als actuals dirigents polítics i educatius.

'Incompetències bàsiques', de Damià Bardera

Un altre llibre sobre el desastre educatiu a Catalunya. Aquesta obra de Damià Bardera assenyala i denuncia les misèries (que no són poques) de l'actual model educatiu català. Un llibre, publicat el 2024 i que ha tingut molt d'èxit, que serveix per entendre el declivi de l'educació a Catalunya.

'Diario de una traidora', de Laura Fàbregas

S'ha escrit molt sobre el 'procés' independentista. Especialment ho han fet polítics i cares mediàtiques que no van dubtar a fer una mica més de caixa parlant sobre el que va succeir a Catalunya el 2017 i els anys posteriors. Ara, la periodista catalana Laura Fàbregas ho fa des d'un punt de vista diferent. Com va viure el 'procés' una periodista que es va negar a comprar el relat de l'independentisme? Un llibre que narra el 'procés' des d'un punt de vista que els mitjans subvencionats catalans no han volgut mostrar mai. Pots llegir aquí, gratis i en exclusiva, un capítol del llibre.

'Ecomitos: los bulos ecológicos que agravan la crisis ambiental', de Víctor Resco

Publicat l'any passat, Víctor Resco ens explica amb coneixement de causa què hi ha de cert (i de fals) al voltant del canvi climàtic. Aquest llibre desmunta mites i reforça idees i propostes sobre la crisi climàtica.

'Por qué el obrero vota a la derecha: la deriva suicida de la izquierda', de Roberto Vaquero

Per a l'esquerra, ara gairebé tothom és d'extrema dreta. Davant la falta d'autocrítica d'aquesta esquerra nascuda a partir del Maig del 68, Roberto Vaquero posa els punts sobre les is respecte a la deriva (i caiguda) de l'esquerra occidental, que ha preferit centrar-se en lluites identitàries mentre oblidava a qui havia de defensar: als treballadors. Un llibre de 2024 i més vigent que mai davant l'auge de partits de nova dreta.

'España, zona de confort criminal', de Samuel Vázquez i Josema Vallejo

Després de l'èxit de 'Don't fuck the police' (llibre també altament recomanable), Samuel Vázquez i Josema Vallejo tornen a la càrrega. Com ja van fer en el seu anterior llibre, les cares visibles de l'associació Una Policía para el Siglo XXI ens expliquen allò que els responsables polítics i la premsa subvencionada no s'atreveixen a explicar sobre la realitat delinqüencial a Espanya.

'La corte del emperador Junqueras: una pesadilla humorística en la Cataluña de 2036', de Sergio Fidalgo

Sergio Fidalgo torna a la càrrega amb una novel·la satírica futurista i distòpica sobre la Catalunya de la próxima década. En ella, Oriol Junqueras és emperador i apareixen altres personatges icònics del processisme com Lluís Llach, Valtònyc, Pere Aragonès i fins i tot Jordi Cañas.

'Nadie nace en un cuerpo equivocado: éxito y miseria de la identidad de género', de José Errasti i Marino Pérez Álvarez

És un llibre de 2022, però és més actual que mai. La recent sentència dels tribunals britànics respecte al concepte dona, que ha posat en peu de guerra a la comunitat queer, ha reobert el debat absurd (però vigent) sobre què és una dona. Aquest llibre desmunta gran part de la teoria queer i el seu activisme basat en la fe que rebutja qualsevol evidència científica.