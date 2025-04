Convoquen una gran manifestació per demanar la dimissió de Pedro Sánchez

La dreta va urdir una estratègia d'oposició a Pedro Sánchez basada en tenir un peu al carrer i un altre a les institucions. Les mobilitzacions contra l'amnistia van marcar el primer any de legislatura, per després donar pas a l'ofensiva judicial. Després de diversos mesos sense sortir al carrer, l'antisanchisme torna a citar-se el pròxim 10 de maig.

Més d'un centenar d'associacions de la societat civil han convocat una concentració a la Plaça Colón de Madrid, el 10 de maig a les 12 hores. Sota el lema ‘Per la dignitat d'Espanya’, demanaran la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria de noves eleccions.

Els convocants són les 129 entitats cíviques agrupades en la Plataforma per l'Espanya Constitucional. L'oposició considera que ha arribat el moment de tornar a sortir per augmentar la pressió sobre un Govern en la corda fluixa. Creuen que el Govern de Sánchez mai havia estat tan dèbil, i que podria caure en qualsevol moment.

Pedro Sánchez es troba assetjat pels escàndols, especialment per les noves informacions que van apareixent sobre l'exministre Ábalos. Mentrestant, continua sent ostatge del xantatge dels independentistes. La debilitat del seu Govern, sense pressupostos ni estabilitat parlamentària, converteixen cada votació en una subhasta.

El Govern, en mans de Podemos i Junts

Podemos va insinuar fa poc la possibilitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions a l'any vinent, coincidint amb les andaluses. No és gens descabellat. Si no aconsegueix aprovar els pressupostos de 2026, es fa molt difícil que pugui esgotar la legislatura.

Cal recordar que Pedro Sánchez està governant amb els comptes de 2024 prorrogats per la seva incapacitat d'aprovar els de 2025. El PSOE ja ha renunciat a negociar els d'aquest any, i ha començat a preparar els de l'any vinent. Però ho tindrà molt difícil, sobretot per l'hostilitat creixent de Podemos i Junts.

Podemos ja ha mostrat la seva reticència a aprovar uns pressupostos amb l'augment de la despesa en defensa. A més, els morats creuen que aquest és un bon moment per afrontar unes eleccions. Volen aprofitar la davallada de Sumar i el rellançament de la figura d'Irene Montero.

Junts condiciona el seu suport al Govern al compliment dels seus compromisos abans de l'estiu. Sobretot l'amnistia, que el Tribunal Suprem ha deixat en un limbe i que amenaça seriosament la restitució política de Carles Puigdemont. L'únic que tranquil·litza el PSOE és que les enquestes no somriuen a Junts, a qui unes eleccions tampoc beneficien en res.

Sánchez tem una tardor calenta

El retorn de l'antisanchisme als carrers és una mala notícia per al Govern, que ara no disposa de la suficient fortalesa per resistir. Si finalment accedeix a les exigències d'ERC i Junts, el Govern podria enfrontar-se a una tardor calenta. El PSOE tem acabar abandonat pels seus socis, i a mercè de la indignació social.

L'última manifestació va ser el 20 d'octubre de 2024. Les entitats van insistir a desvincular les mobilitzacions de les sigles polítiques, i ho van plantejar com una defensa de la democràcia més enllà de la ideologia. Van denunciar la connivència del Govern amb el separatisme, la colonització de les institucions, la manca de separació de poders, i els casos de corrupció.