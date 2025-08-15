Els neandertals d'Atapuerca
Un descobriment a la Sima de los Huesos ratificava que els neandertals van ser una estirp vinculada als 'sapiens'
Cap als 450.000 anys, va evolucionar una dentició plenament neandertal tant en la distribució dels teixits com en la seva morfologia. Així ho explicava Martinón el 2018 a l'Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología, la DiCYT. Ella detallava que, fins al moment, la població dels humans de la Sima de los Huesos a Atapuerca representava la població més antiga amb trets clarament neandertals ara fa uns 430.000 anys.
Això ratificava que els neandertals van ser una estirp d'origen antic i vinculada als sapiens arcaics previs al mig milió d'anys. Però alguns membres de la comunitat científica trobaven sorprenent tot l'anterior. Arsuaga, un dels directors d'Atapuerca, opinava que la Sima de los Huesos era massa antiga per a presentar trets tan neandertals. Com veiem, i des de 1993, s'havia catalogat als humans de l'avenc com a pertanyents a Homo sapiens arcaic. I si els neandertals eren meres varietats d'un Homo més ampli?
Quan es van estudiar totes les restes humanes de la Sima de los Huesos, ja es va observar que la variabilitat dels exemplars incloïa tots els Homo heidelbergensis d'Europa. Així van deixar d'assignar aquestes restes com a Homo sapiens arcaic per identificar-les com a heidelbergensis. Ara, en canvi, es diu que són neandertals. No serà que ambdues són la mateixa espècie biològica sota diferents espècies paleontològiques? Els directors d'Atapuerca utilitzaven el concepte d'espècie paleontològica, i això és el que dona problemes. Cal analitzar tot això amb detall per veure cap a on ens porta.
Un primer fet és que no s'han detectat ramificacions evolutives d'heidelbergensis a neandertal. En tal cas, i conceptualment, ambdues són varietats diferents d'una mateixa espècie biològica. En segon lloc, els egòlatres, o partidaris de definir moltes espècies, parlen d'ambdues com a 'cronoespècies', és a dir, varietats d'una mateixa espècie, però temporalment separades per l'expert.
Així, heidelbergensis ocuparia l'espai entre els 600.000 i els 300.000 anys, mentre que neandertal ho faria entre els 300.000 fins a la seva extinció. Per tant, ambdues són la mateixa espècie biològica, en contra d'un concepte allunyat de la realitat, el de 'cronoespècie'. En tercer lloc, la variabilitat d'heidelbergensis és tan àmplia que inclou els mateixos neandertals, cosa que torna a ratificar que són la mateixa espècie biològica.
Un quart fet és que ambdues espècies es van creuar donant descendència fèrtil, cosa que indica que serien la mateixa espècie biològica. I cinquè i últim, neanderthalensis (King, 1864) va ser definit abans que heidelbergensis (Schoetensack, 1908), per la qual cosa, segons les normes de taxonomia, hauria de prevaldre la primera. És a dir, els heidelbergensis són abans que res neandertals, i ambdues són varietats d'una mateixa espècie biològica.
Més notícies: