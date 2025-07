Qui va menjar-se els humans de la Sima de los Huesos?

Una nova paradoxa va aparèixer a la Sima de los Huesos (SH) quan van estudiar la tipologia de les mossegades als ossos humans. El 50% de les restes humanes a la SH presenten queixalades, especialment fèmurs, pelvis i extremitats. Vegeu els ja esmentats articles d'Andrews i Fernández-Jalvo. Tot i això, cal afegir un treball del mateix equip d'Atapuerca, i del Quaternary Science Reviews de 2014, que indicava el mateix, però amb una freqüència infinitament menor de mossegades perquè no van fer servir els ossos més petits, és a dir, amagant les dades.

Independentment de la disparitat de resultats, va haver-hi una clara activitat carnívora sobre els humans de SH, concentrada principalment en fèmurs, pelvis, tíbies i húmers. Per als defensors de l'enterrament funerari, van ser els mateixos óssos els que van rosegar els humans, però per a Andrews i Fernández-Jalvo foren fèlids i cànids. Gràcies a un estudi minuciós del diàmetre de raspadures i puncions als ossos humans, aquests autors protagonitzaren tot un CSI. Aquesta anàlisi va mostrar un ordre clar d'accés als cadàvers humans per part de diferents carnívors.

Així ho van demostrar amb la grandària i la distribució de les marques de canins i molars. Les pelvis i vèrtebres lumbars presenten grans marques pertanyents a un gran depredador, mentre que les tíbies, húmers i radis ostenten marques molt petites, producte de petits carronyaires. A més, les marques de masticació dels petits carnívors eren mínimes a les pelvis.

En el seu conjunt, totes les mossegades seguien una seqüència típica de major a menor abundància de carn. És a dir, un gran carnívor va tenir un primer accés a les peces amb més carn, com pelvis i fèmurs, quedant la resta per a carnívors menors. Això resultà consistent amb l'acció d'un gran felí primer i l'accés posterior de cànids. Tots aquests carnívors produïren una primera associació òssia amb un alt percentatge d'extremitats.

Malgrat l'anterior, els defensors de l'enterrament funerari van insistir que van ser els óssos que hivernaven a la cova els que van rosegar les restes humanes, però el patró característic dels extrems arrodonits sobre les articulacions infligit pels úrsids no era present en l'associació fòssil de SH.

D'altra banda, els úrsids predominen als nivells superiors de l'aflorament (Unitat DL-7), mentre que els humans s'acumularen als nivells inferiors (Unitat DL-6). I cal afegir que hi ha marques de mossegades d'úrsids en úrsids, però no hi ha mossegades de felins o cànids sobre els plantígrads. És a dir, úrsids i humans patiren processos de mossegada diferents i van dipositar-se en moments molt diferents.

De totes maneres, Arsuaga i altres no van acceptar els treballs d'Andrews i Fernández-Jalvo, intentant minimitzar l'activitat dels carnívors sobre els humans a SH. D'alguna manera, això fou per no invalidar el seu enterrament intencionat a Atapuerca amb una argúcia. Aquests autors aplicaren un mètode diferent de descripció que reduïa la proporció d'ossos amb mossegades.

Arsuaga només va investigar aquells que proporcionaven informació clara i rellevant, com els ossos llargs i plans, desestimant tots els petits. Així s'explicava que ambdós treballs donessin percentatges diferents de mossegades. Arsuaga va treballar amb un nombre menor d'ossos que no pas Andrews i Fernández. Arsuaga va fer trampa.