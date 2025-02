Sorpresa amb el que han fet Sandra Barneda i Montoya a 'La Isla de las Tentaciones'

Sandra Barneda ha deixat tothom molt sorprès amb l'última escena que ha protagonitzat juntament amb Montoya durant l'última emissió de La Isla de las Tentaciones. La presentadora no ha tingut cap problema a recriminar-li al jove la seva actitud en l'última foguera del reality.

Aquest dilluns 17 de febrer, aquest famós format ha tornat a la graella de Telecinco amb la seva nova i esperada entrega. En ella, els habitants de Villa Playa i Villa Montaña s'han enfrontat a una nova tanda de vídeos protagonitzats per les seves respectives parelles.

Encara que la setmana passada va ser castigat per haver-se saltat les normes, en aquesta ocasió, Montoya ha tingut l'oportunitat de veure tot el que ha fet Anita en els últims dies.

Tanmateix, abans de veure les imatges de la seva parella, el concursant no ha pogut evitar confessar-li a Sandra Barneda com està patint a La Isla de las Tentaciones:

“Per a mi això és un malson perquè és real el que està passant. Ella va ser qui em va preparar per a tot. Em va arribar a dir que si jo creuava certs límits, besava, queia en la temptació o em ficava al llit amb algú, la destrossava”.

En aquest moment, i per a sorpresa de molts, s'ha produït el primer retret de Sandra Barneda. “I ho has fet”, li ha recordat de manera taxativa a Montoya. Unes paraules que, com era d'esperar, no li han caigut gens bé al jove.

Sandra Barneda i Montoya sorprenen amb el desacord que han protagonitzat a La Isla de las Tentaciones

Visiblement molest, Montoya li ha assegurat a Sandra Barneda que ell no ha “caigut en la temptació”. “Em fa sentir molt malament que m'ho preguntis”, ha afegit a continuació el concursant.

A més, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de justificar la seva actitud davant els seguidors de La Isla de las Tentaciones: “Queda clar que jo no he caigut. He de mirar per mi”.

Unes paraules que, com era d'esperar, no han acabat de convèncer Sandra Barneda. Tant és així que no ha trigat a recordar-li a Montoya que ell també ha estat infidel a la seva parella i que podria haver triat no fer-ho.

“No cal mirar per tu i caure en la temptació amb una altra persona. Has caigut perquè has volgut. Pots ser feliç estant sol”, li ha assegurat la conductora del format.

Tanmateix, lluny de reconèixer els seus errors, Montoya ha optat per amenaçar el format amb el seu abandonament. “No vull que se'm torni a dir que he caigut en la temptació perquè no em dona absolutament la gana. És que me'n vaig”.

Però lluny d'abandonar la seva postura, Sandra Barneda li ha recordat a Montoya que ha “caigut en la temptació pel motiu que sigui”. “Tu has decidit caure amb Gabriella… Pots adonar-te'n sense caure amb ningú”, ha sentenciat.