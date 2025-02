Última hora sobre Paola Olmedo, ex de José María Almoguera: 'Ha de menjar amb...'

Paola Olmedo es convertia en protagonista d'aquesta setmana després de sortir a la llum l'operació a la qual s'ha sotmès. L'exdona de José María Almoguera ha estat intervinguda de la mandíbula i les genives per corregir una malformació òssia. L'última hora que ha transcendit sobre Paola és que "ha de menjar amb canyeta i no pot parlar".

El que en un principi es va apuntar com una intervenció estètica, s'ha sabut que realment respon a una qüestió de salut. Així ho han desvelat al plató de TardeAR després de posar-se en contacte amb l'exnora de Carmen Borrego.

Última hora sobre el que ha succeït a Paola Olmedo

Mentre José María Almoguera es troba dins de la casa de Guadalix, la seva exdona i mare del seu fill, Paola Olmedo, era intervinguda. Ahir dilluns es va saber que Paola havia ingressat a l'Hospital La Paz per sotmetre's a una operació de mandíbula i genives.

La intervenció a la qual es va sotmetre Paola es coneix com a cirurgia ortognàtica. Aquest tipus de cirurgia s'utilitza per corregir problemes a la mandíbula i la mossegada, que poden causar dificultats funcionals. L'última hora que ha transcendit sobre l'exparella d'Almoguera és que "ha de menjar amb canyeta i no pot parlar".

La encarregada d'avançar l'estat de salut d'Olmedo va ser la col·laboradora de TardeAR, Esmeralda Delgado. Tal com va explicar, havia aconseguit parlar amb ella a través de missatges i li va confirmar l'última hora sobre la seva evolució.

La recuperació de Paola serà un procés que requerirà temps i paciència. Després de la cirurgia, és comú que els pacients experimentin inflor i molèsties a la zona afectada. A l'exnora de Carmen Borrego li queden per davant unes quantes setmanes fins a la seva completa recuperació.

Durant aquest temps, haurà de seguir una dieta a base de líquids i aliments tous, a més de portar una pròtesi per garantir l'estabilitat mandibular. A poc a poc, introduirà aliments més sòlids que ajudaran a enfortir l'estructura òssia. Aquest tipus d'intervencions són realment molestes i complicades, donat el postoperatori, però els resultats són realment beneficiosos.

Els veritables motius de la decisió de l'ex de José María Almoguera

Encara que en un primer moment es va rumorejar que Olmedo va accedir a operar-se per qüestions estètiques, la veritat és que ha estat per millorar la seva salut. En el cas de Paola, la desviació de la seva mandíbula podria haver portat a problemes més seriosos si no es tractava a temps.

"Si ella no se sotmetia a aquesta intervenció, corria el risc de perdre l'audició i tenir problemes gàstrics", van explicar a TardeAR. Malgrat les conseqüències en la seva salut, l'esteticista va trigar 5 anys a decidir passar pel quiròfan. El motiu?, el seu desig de ser mare amb José María Almoguera.

Els canvis de salut que s'esperen en Paola són molt significatius, com també ho és el seu aspecte físic. Aquesta intervenció suposarà una millora considerable i evident del seu rostre. "Li canviarà molt la cara", apuntaven des de l'espai vespertí de Telecinco.

"Tindrà una conseqüència estètica i quedarà preciosa", sentenciava la col·laboradora. L'operació va durar sis hores i va tenir lloc fa més d'una setmana, no obstant això, no ha estat fins ara quan s'ha sabut. Durant aquest temps, Paola ha romàs recuperant-se a casa atenent les indicacions dels metges per a la seva completa recuperació.

Encara que la cirurgia ha estat un procés complicat i dolorós, l'ex d'Almoguera se sent "feliç" d'haver fet el pas. No en va, a més dels canvis en la seva aparença, l'operació també té implicacions per a la seva salut a llarg termini que li beneficiaran.