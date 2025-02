Comunicat urgent sobre Sandra Barneda i Andrea, de 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha tornat a la graella de Telecinco amb una última entrega, moment que han aprofitat per compartir un comunicat urgent sobre Sandra Barneda i Andrea. Després de conèixer les novetats de Villa Montaña, la presentadora no ha dubtat a donar-li un valuós consell a la jove.

No hi ha cap dubte que la parella de Joel ha viscut la seva nit més complicada i dolorosa fins ara. I tot després d'haver estat testimoni, durant l'última foguera, de la infidelitat del seu xicot amb Nataly.

L'acostament entre ells ja havia sembrat dubtes en Andrea en l'emissió anterior. No obstant això, aquesta vegada ha vist imatges encara més impactants. Entre elles, jocs i moments de gran complicitat entre la seva parella i la soltera.

Com era d'esperar, aquesta escena ha aconseguit sorprendre totes les inquilines de Villa Playa. Tant és així que, visiblement afectada i desconcertada, la jove ha reaccionat amb incredulitat: "Què fa?".

No obstant això, el moment més devastador per a ella ha arribat quan Joel no ha pogut resistir-se més a la temptació i ha acabat fent-li un petó a Nataly.

Completament trencada de dolor, Andrea no ha pogut acabar de veure les imatges. "Jo me'n vaig, confiava en ell... No puc més", ha exclamat entre llàgrimes. En aquest moment, i amb el cor trencat, la jove ha compartit amb Sandra Barneda el que pensa al respecte:

"M'ha tingut enganyada durant tot aquest temps, no li importo, sap que ho veuré i que em farà mal... Només veig 'guarreo', ni connexió ni res. Se'n penedirà, quan em vegi plorar, li caurà el món a terra. S'està deixant portar pel 'guarreo' que tenen tots".

El dolor ha estat tan intens que només ha trobat consol en Sandra Barneda, qui ha intentat per tots els mitjans calmar-la en veure les imatges: "Has de seguir sent forta. És una aventura per a tu mateixa, estàs descobrint una Andrea diferent. Si us plau, aguanta, estàs aprenent molt".

Sandra Barneda intenta consolar Andrea després de veure les últimes imatges de Joel: "Has de seguir confiant"

No obstant això, i malgrat el suport de Sandra Barneda, el cop ha estat massa dur per a Andrea. Tant és així que, quan ha sentit que ja "no hi havia més imatges per a ella", la participant ha demanat abandonar la foguera.

Entre llàgrimes i visiblement afectada, la núvia de Joel s'ha allunyat de les seves companyes per desfogar-se en solitud. En aquest moment, i després d'adonar-se del seu estat, la presentadora no ha dubtat a sortir corrent darrere d'ella per consolar-la.

Assegudes a la platja, Sandra Barneda ha abraçat Andrea i li ha repetit el seu consell: "Has de seguir confiant". "Això serà bo, passi el que passi, per a tu. Si li podràs perdonar ho decidiràs tu al final, però segueix obrint-te emocionalment", ha afegit a continuació.

Mentrestant, la participant de La isla de las tentaciones ha compartit amb la presentadora com se sent després de veure les últimes imatges de Joel. "No puc, et juro que confiava en ell. No sé si li podré perdonar", ha assegurat entre llàgrimes.

Per la seva banda, Joel ja va confessar durant la seva foguera que no se sentia gens bé després de besar-se amb Nataly. Reflexió que posteriorment ha compartit amb la seva temptadora.

"Jo no soc així de dolent, això no ho he fet en la meva vida. Estic malament. Ella ha vist coses de mi i aquesta guerra no l'ha començat ella", li ha confessat a la soltera, posant distància amb ella.