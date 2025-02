Silenci absolut amb el que Kiko Hernández ha fet amb Terelu Campos en directe

Kiko Hernández no ha trigat a reaccionar de la manera més sincera i directa després d'escoltar les últimes declaracions de Terelu Campos. El col·laborador de Ni que fuéramos esclatava en directe després de ser testimoni de com la filla de María Teresa Campos havia qüestionat la feina a peu de carrer dels seus companys. Kiko va sentenciar Terelu a qui va qualificar, entre altres adjectius, de "borde, prepotent, superb i altiva".

"Ets el pitjor de la professió", va afegir el marit de Fran Antón, indignat amb les paraules de Terelu.

La mare d'Alejandra Rubio es trobava amb els reporters de Ni que fuéramos a la seva arribada a les instal·lacions de Telecinco. "Tots els divendres el mateix", es queixava Campos, qui no tenia intenció de parlar amb els mitjans.

Les paraules que Kiko Hernández s'havia guardat fins ara sobre Terelu Campos

Una actitud que es va repetir durant el cap de setmana quan li van preguntar sobre els rumors que apunten que la seva filla li ha prohibit ensenyar fotos del seu nét. Si bé Alejandra va desmentir aquesta informació, Terelu va deixar clar que no volia entrar a valorar aquestes "imbecil·litats".

Va ser llavors quan es va referir a aquells que informen sobre la seva vida qüestionant si tenen o no el carnet de periodista.

Un dard enverinat que Kiko Hernández, a la vista està, no ha volgut deixar passar. El madrileny destacava la paciència dels companys: "Bastant paciència tenen ja els periodistes i els no periodistes, els paparazzis i no sé quants. Perquè a sobre et tracten amb educació", deixava caure Kiko.

El tertulià es posava com a exemple i explicava que si ell estigués cobrint amb el micròfon aquesta informació no es callaria el que pensa en realitat de Terelu. Hernández qüestionava a continuació la professionalitat de Campos de qui va recordar cobra "una pasta, per fer dues preguntes a la nit. Que no serveixes ni per preguntar, només serveixes per presentar", afegia Kiko.

Terelu Campos va ser durament qüestionada pel seu tracte als reporters

El col·laborador de Ni que fuéramos, visiblement enfadat, va continuar amb el seu discurs i va compartir on, segons ell, està el lloc de Terelu Campos. Kiko va reconèixer que la germana de Carmen Borrego serveix per presentar, però va matisar: "mode presentadora antiga. Antiga, antigüeta".

"No serveixes ni per col·laborar", seguia recordant el que va ser concursant de la tercera edició de Gran Hermano. Hernández va concloure la seva exposició no sense abans recordar-li a Terelu que fins ara havia viscut de la seva mare i "ara vius de la nena".

Unes paraules amb les quals va resumir la trajectòria de qui va ser la seva companya durant anys a Sálvame. "T'ha quedat clar? A què això no t'ho diuen al carrer?", va preguntar el tertulià mirant a càmera. "Doncs t'ho dic jo aquí", va sentenciar Kiko més sincer que mai.