Comunicat urgent sobre Anita i Montoya després de caure en la temptació: 'Diu que no'

Una persona molt propera a Anita ha trencat el silenci després que la jove caigués en la temptació per explicar, a través d'un comunicat, el que sap sobre Montoya. "Li diuen que no pot participar perquè està mentint", ha assegurat la jove a través d'un programa de televisió.

No hi ha cap dubte que l'andalús s'ha convertit en el protagonista principal de l'última edició de La isla de las tentaciones. I tot gràcies als moments que ha protagonitzat durant aquesta experiència, entre ells, la seva fugida a Villa Playa per retrobar-se amb la seva parella.

Des de llavors, molts consideren que Montoya és la veritable víctima d'aquesta relació. No obstant això, ara una amiga d'Anita ha decidit trencar el seu silenci, i ho ha fet a través del programa Fiesta.

Una treballadora d'aquest format s'ha posat en contacte amb aquesta persona per conèixer la possible cara oculta del sevillà. "En aquesta història, ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents", ha assegurat aquesta noia.

A més, ha volgut aprofitar l'ocasió per assegurar que Anita "està molt penedida i ho està passant molt malament per la repercussió que està tenint". D'altra banda, ha assegurat que "es penedeix d'haver fet tot". "Se sent una víctima de Manuel i de Montoya", ha afegit a continuació.

No obstant això, el més sorprenent del seu comunicat ha estat la inesperada confessió que ha fet sobre el sevillà. Com ha assegurat, va viatjar fins a Roma per fer el càsting com a temptador per a la versió italiana de La isla. Però els seus plans no van sortir com esperava:

"El programa s'adona que està amb Anita i li diuen que no pot participar perquè està mentint. Arriba a Espanya i comença: «Sis plau, Anita, anem-hi, anem-hi, per favor...»".

L'entorn d'Anita trenca el seu silenci per carregar contra Montoya: "Es burla d'ella"

Després de compartir aquesta informació sobre Montoya amb els espectadors de Telecinco, l'amiga d'Anita ha donat més detalls sobre la relació que tenien abans d'entrar.

Després de revelar les ganes que tenia el sevillà de fer-se un lloc a televisió, aquesta noia ha deixat clar que a Anita "no li feia cap falta" pertànyer a aquest món:

"No li fa falta un plató de televisió ni participar per guanyar diners perquè té una vida molt tranquil·la". No obstant això, finalment va acabar cedint per Montoya, encara que, això sí, li posa una condició.

Segons ha assegurat l'amiga d'Anita, "abans d'entrar tenen una esbroncada molt forta" i ella "li diu que deixi la feina". "Tenim un any de relació a distància, ens queda un mes per entrar. Vine a Barcelona, jo et mantinc i entrem amb la relació més reforçada", són les paraules que va fer servir Anita.

No obstant això, "ell li diu que no, que es vol quedar a Sevilla". I encara que finalment sí que va deixar la seva feina, no es va mudar amb ella a Barcelona. Tanmateix, això no va impedir que es generés una gran esbroncada entre ells just abans d'entrar a La isla de las tentaciones:

"S'enfaden perquè Anita sent uns àudios de Montoya dient: «M'embolicaré amb tot el que es mogui. Perquè així és com es triomfa i com es brilla»".

Finalment, aquesta dona ha assegurat que "avui dia, Montoya li escriu a Anita i se'n burla d'ella". "No és tan bo com sembla. Fa deu anys que intenta entrar en un programa de televisió i, ara que ho ha aconseguit, la matxaca", ha afegit.