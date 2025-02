Última hora sobre Montoya, de 'La Isla de las Tentaciones': 'Abraçar a…'

Montoya, un dels protagonistes més carismàtics de La Isla de las Tentaciones, ha utilitzat les seves xarxes socials per compartir l'última hora sobre la seva vida fora del reality show. El participant, que s'ha fet popular pel seu pas per l'illa, ha deixat clar que la fama no és l'únic que li importa. A través d'una història al seu Instagram, ha donat una actualització molt personal de la seva vida després de desvelar què el fa feliç: "Abraçar la meva nona Luisa".

En la imatge que acompanya el seu missatge, Montoya apareix abraçant la seva àvia, la nona Luisa. La imatge reflecteix la calidesa i l'afecte entre ambdós, cosa que el jove ha volgut compartir amb el seu públic.

"Estar a casa meva, al meu barri i abraçar la meva nona Luisa. De veritat que això és el que realment val la pena i el major tresor, gaudir dels nostres grans i estimar la família", va escriure Montoya al seu compte d'Instagram. El jove ha escrit un missatge clar sobre què valora realment a la seva vida.

Montoya actualitza la seva vida privada a través de les seves xarxes socials

Amb aquestes paraules, Montoya ha deixat enrere el món de l'espectacle per un moment i ha mostrat un costat més íntim de la seva personalitat. Encara que la seva vida en el famós programa de televisió ha estat marcada per moments de tensió, sembla haver trobat pau i satisfacció en el contacte amb la seva família.

En una època en què molts se centren en la fama i el reconeixement, el jove ha volgut recordar-nos que el més important són els llaços familiars.

Montoya sent el suport de tots els seus seguidors

Els seus seguidors no han trigat a reaccionar a aquest gest d'humilitat i sinceritat. Tots han omplert la seva publicació de likes i de missatges de suport que segur que el jove agraeix enormement.

Aquest gest ha estat molt ben rebut pels seus fans, que sempre estan pendents de cada pas de la seva vida. Montoya, conegut per la seva actitud extravertida i els seus moments d'humor en el reality, ha deixat veure un costat més reflexiu i emocional, cosa que els seus seguidors han agraït enormement.

Sens dubte, aquest moment reflecteix una nova etapa en la vida de Montoya, en què la fama i les llums de la televisió semblen haver quedat en segon pla. Ell ha demostrat que per a ell la importància de la família i l'afecte dels éssers estimats han pres el protagonisme.