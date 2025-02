Gir de 180º amb el que Andrea ha dit sobre Borja a 'La Isla de las Tentaciones'

El programa d'avui de La Isla de las Tentaciones ha començat amb una gran sorpresa. Les imatges d'Andrea juntament amb Borja besant-se a la piscina han fet que l'alarma de la vila dels nois soni sense parar. Mentrestant, la seva parella, Joel, estava estirat al llit, aliè al que estava passant.

Andrea ha estat una de les protagonistes que pitjor ho ha passat en aquesta edició. Veure la seva parella besar-se amb una altra l'ha destrossat. No obstant això, sembla que ara ha volgut fer el pas definitiu i llençar-se a l'aventura després de nou episodis.

“Estic bé ara per fi”, ha confessat Andrea en el programa. “Estic sent 100% jo. Com he vist que la meva parella m'ha faltat al respecte, ara puc viure jo l'experiència”, ha afegit.

Andrea fa un gir al seu concurs després del seu petó amb Borja

Andrea també ha explicat els seus motius. “No ho he fet per rancor. Amb ell tinc aquesta sensació i he caigut en la temptació”, ha dit, referint-se a Borja.

Per la seva banda, Joel s'ha mostrat molt capcot. Ha admès que en el moment en què va sonar l'alarma, va pensar el pitjor.

La incertesa sobre el que ha passat l'ha afectat visiblement. Ha estat tota la jornada reflexionant sobre la seva relació i el que pot passar en el futur.

Andrea, en canvi, ha volgut demostrar que està disposada a conèixer Borja. S'han abraçat i han passat el temps junts, deixant clar que ella ha canviat la seva actitud en el programa. Tots dos han compartit moments còmplices, han parlat sobre les seves vides i s'han mostrat còmodes l'un amb l'altre.

Andrea està disposada a conèixer Borja

El gir ha estat radical. De plorar i patir pel que feia Joel, ha passat a avançar en la seva experiència. Andrea ha confessat que està disposada a centrar-se en Borja i deixar de preocupar-se pel que està fent la seva parella a l'altra vila.

Amb aquesta decisió, Andrea ha fet un gir de 180º en el programa. El que ha començat com un drama per a ella, ara s'ha convertit en una oportunitat per viure l'experiència al màxim.

La seva història a La Isla de las Tentaciones ha canviat per complet. Ara, l'audiència està expectant per veure què succeirà en els pròxims episodis. Seguirà Andrea amb Borja? O hi haurà un nou gir inesperat?