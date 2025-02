Sorpresa absoluta amb l'últim de Luis Miguel i Paloma Cuevas: ningú ho esperava

Luis Miguel i Paloma Cuevas han tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades després de l'última i sorprenent notícia que ha sortit a la llum. Durant tot aquest temps, tots dos han estat molt hermètics amb la seva vida privada, per això, el que ningú s'esperava és que ara es deixessin veure junts en públic.

Va ser el 2022 quan els mitjans de comunicació van començar a especular sobre el possible romanç de Luis Miguel i Paloma. Una història d'amor que tant Luis Miguel com la dissenyadora han portat amb total discreció.

Tant és així que, durant tots aquests anys, Luis Miguel i Paloma Cuevas han evitat per tots els mitjans ser fotografiats junts. Una situació que, ara, ha fet un gir de 180 graus i tot gràcies a les últimes imatges que ha publicat la revista Lecturas.

Aquestes instantànies van ser preses fa uns dies a la coneguda clínica Ruber de Madrid, lloc al qual va acudir la socialité per visitar un familiar que es trobava allà ingressat.

En elles, es pot veure Luis Miguel i Paloma Cuevas a les portes d'aquest centre mèdic de la capital. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció d'aquestes instantànies és el petó que l'artista i la seva parella van protagonitzar aquell dia, malgrat la seva coneguda discreció.

Han estat comptades les ocasions en què Luis Miguel i Paloma Cuevas s'han deixat veure junts en públic. No obstant això, malgrat el seu hermetisme, ara han protagonitzat una sorprenent estampa.

Tal com ha assegurat la mencionada capçalera, fa pocs dies, el 'Sol de Mèxic' i la socialité van ser captats a l'Hospital Universitari Ruber de Madrid.

Luis Miguel va acudir a aquestes instal·lacions per donar suport en primera persona a Paloma Cuevas, ja que un dels seus familiars havia estat ingressat en aquest centre mèdic de la capital.

Segons ha transcendit, el cantant va romandre amb ella fins a les 21:30 hores, moment en què va marxar a sopar amb un amic. No obstant això, abans de marxar, Luis Miguel es va acomiadar de la seva nòvia amb un romàntic i sentit petó, gest poc habitual en ells.

Malgrat portar dos anys de relació, Luis Miguel i Paloma Cuevas sempre han mantingut el seu romanç amb absoluta discreció. Tant és així que rara vegada se'ls veu junts en públic, molt menys mostrant mostres d'afecte.

Per la seva banda, Enrique Ponce també va acudir fins allà per fer una visita a aquesta persona. No obstant això, i al contrari del que s'ha dit en aquests dies, no va arribar a trobar-se amb Luis Miguel i Paloma.