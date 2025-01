Gran notícia sobre Paloma Cuevas i el seu pare, Victoriano Valencia: tot està confirmat

Acaba de confirmar-se una última i sorprenent notícia relacionada amb Paloma Cuevas i Victoriano Valencia. Tal com ha transcendit, la socialité ha decidit aprofitar al màxim un dels regals que li va fer el seu progenitor fa anys.

Tant és així que, segons ha pogut saber la revista Semana, la dissenyadora està totalment centrada en la construcció de la seva nova llar. Un immoble que es troba dins de la parcel·la que el seu pare li va regalar a La Finca, una de les zones més exclusives de Madrid.

Aquesta propietat, situada a la zona de Los Lagos (Pozuelo de Alarcón), va ser un regal que Victoriano Valencia li va fer a Paloma Cuevas després de donar-se el ‘sí, vull’ amb Enrique Ponce. Motiu pel qual, després del seu divorci, la socialité va sol·licitar la seva titularitat.

L'empresari taurí desitjava que la seva filla tingués un espai on allotjar-se durant les seves visites a Madrid o quan les seves obligacions laborals la portessin a la capital. Per això, no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de proporcionar-li aquest luxós i exclusiu espai a Madrid.

Ara, i després de saber que el cantant Luis Miguel s'ha comprat una casa en aquesta exclusiva urbanització, la citada revista ha confirmat la notícia més esperada. Després d'anys de projectes inacabats, l'empresària està molt a prop de finalitzar les obres de la casa que li va regalar el seu pare.

Es confirma una inesperada notícia sobre Paloma Cuevas

Paloma Cuevas està decidida a donar el tret de sortida a una nova vida al costat de la seva actual parella sentimental, Luis Miguel. Per això, i després que el cantant hagi fet els primers passos per fixar el seu lloc de residència a Madrid, la socialité ha decidit acabar un dels seus majors projectes.

Segons s'ha confirmat en les últimes hores, la filla de Victoriano Valencia està a punt de finalitzar les obres del seu gran xalet de La Finca, Pozuelo de Alarcón.

La nova residència de Paloma Cuevas es troba en una àmplia parcel·la de 3.714 metres quadrats, ubicada a l'exclusiva zona de Los Lagos. Aquesta àrea destaca per les seves estrictes mesures de seguretat, que garanteixen la privacitat dels seus residents.

La vivenda ha estat dissenyada per satisfer totes les necessitats de la socialité, qui ha estat profundament involucrada en cada detall del seu condicionament.

La filla de Victoriano Valencia ha apostat per una arquitectura moderna i avantguardista, creant una llar de grans dimensions amb nombroses estances i comoditats.

Un cop finalitzada la construcció, la nova casa de Paloma Cuevas comptarà amb un ampli jardí, terrassa i piscina. A més, també estarà equipada amb un espaiós garatge per als seus vehicles i els dels seus familiars i amics.

Tots els indicis apunten que la dissenyadora no ha escatimat en despeses per edificar aquesta impressionant residència, que, un cop acabada, es convertirà en la seva llar familiar i oficial.