El missatge de David de Gea a Edurne que tanca tots els rumors sobre el seu matrimoni

Edurne i David de Gea han format des de sempre una de les parelles més estables del panorama nacional. Porten junts 14 anys, tenen una filla en comú i, des de juliol de 2023, són marit i muller. No obstant això, la seva relació no s'ha escapat dels rumors, encara que aquesta vegada David de Gea ha decidit escriure un emotiu missatge a Edurne per així emmudir-los per sempre.

Des de fa mesos, s'ha especulat sobre una possible crisi entre Edurne i David. Malgrat els constants comentaris, la parella ha desmentit sempre aquestes informacions.

Ho han fet tant amb paraules com amb fets, deixant clar que el seu amor segueix intacte. Però les xafarderies han persistit.

Edurne obre el seu cor sobre la seva relació amb David de Gea

Recentment, Edurne ha decidit obrir el seu cor. Ha admès que, encara que ha passat per moments complicats, la seva relació amb de Gea segueix endavant. "Estic en una etapa preciosa amb ell", confessava l'artista, dissipant qualsevol dubte sobre el seu matrimoni.

No obstant això, també ha reconegut que no és el millor moment per ampliar la família. "Tinc molts projectes i, encara que m'agradaria que Yanay no estigui sola, haurà de ser en un futur llarg", revelava en una entrevista. Una decisió que han pres junts i que reflecteix l'estabilitat de la seva relació.

Però si encara quedava algun dubte sobre el seu matrimoni, David de Gea ha volgut tancar-la d'una vegada per totes. En una de les publicacions més recents d'Edurne a les xarxes socials, l'exguardameta del Manchester United ha deixat un emotiu missatge. Un simple però significatiu cor.

Amb aquest gest, el futbolista demostra el seu amor i admiració per la seva esposa. Una declaració pública de sentiments que no ha passat desapercebuda. Els seus seguidors no han trigat a reaccionar, interpretant aquest detall com una prova definitiva que la parella segueix unida i enamorada.

David de Gea tanca tots els rumors sobre el seu matrimoni amb Edurne amb un simple gest

El gest de David de Gea arriba en un moment clau. Després de setmanes d'especulacions i rumors sobre una possible separació, el seu missatge a les xarxes socials és una confirmació clara que la seva història d'amor segueix forta. Un simple emoji que diu més que mil paraules.

Els seguidors de David i Edurne han aplaudit aquesta mostra d'amor. Un missatge que ha tancat el debat sobre la seva suposada crisi i ha reafirmat el que sempre han defensat: el seu matrimoni segueix sòlid.

Malgrat les dificultats i els desafiaments, Edurne i David de Gea segueixen escrivint junts la seva història. Amb amor, amb complicitat i amb la certesa que la seva relació segueix sent una de les més envejades del panorama nacional. Un simple cor ha estat suficient per callar els rumors i demostrar que el seu amor segueix més fort que mai.