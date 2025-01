Destapen per què Luis Miguel vol viure a prop de Paloma Cuevas: 'Ara busca…'

Fa uns dies, es va confirmar la intenció de Luis Miguel de fixar la seva residència al nostre país. Ara ha quedat al descobert el veritable motiu pel qual vol viure a prop de Paloma Cuevas: "Ara busca estar més tranquil i relaxat".

Durant aquests dos últims anys, les visites del cantant a Madrid han estat constants. No obstant això, després de cansar-se de tantes anades i vingudes, el 'Sol de Mèxic' ha pres una important decisió.

Tal com ha assegurat Vanitatis, Luis Miguel ha gastat part de la seva coneguda fortuna en comprar-se un habitatge de luxe en una de les zones més exclusives de Madrid. Lloc en el qual, des de fa anys, Paloma Cuevas posseeix una propietat.

Aquest famós cantant ha adquirit un luxós xalet adossat a la zona de Los Lagos 2, situat dins de l'exclusiva urbanització de La Finca (Pozuelo de Alarcón). Un immoble de 500 metres quadrats pel qual, segons les fonts consultades pel citat portal, hauria pagat uns 3 milions d'euros.

Ara, el diari El Español ha destapat la veritable raó per la qual Luis Miguel vol viure a prop de Paloma Cuevas. Segons li expliquen al citat mitjà, la seva intenció és "estar a prop de Paloma, fer més vida a Madrid".

"Luis Miguel ja està tornant, ara busca estar més tranquil i relaxat. Ha viscut molt en hotels i la vida li demana una altra cosa", han afegit aquests confidents a continuació.

Surten a la llum els motius pels quals Luis Miguel ha decidit fixar el seu lloc de residència a prop de Paloma Cuevas

Després d'assegurar que el que busca Luis Miguel en aquests moments amb la compra del seu pis és "estar més tranquil i relaxat", aquestes fonts han fet un pas més. A més, no han tingut cap problema a compartir més detalls sobre aquest tema.

Tal com han assegurat, "va ser Paloma Cuevas qui va guiar i orientar Luis Miguel cap a aquesta urbanització", ja que considera que és "una de les més segures del món".

No obstant això, aquesta no és l'única inversió que Luis Miguel té prevista fer al nostre país. Segons ha confirmat el periodista Nacho Gay, el cantant vol comprar un altre habitatge molt més discret per la zona, ja sigui sobre plànol o construïda.

Com tots sabem, la socialité també disposa d'una casa a la luxosa urbanització de La Finca. Aquest habitatge va ser un regal que li va fer el seu pare, Victoriano Valencia, quan es va casar amb Enrique Ponce.

Aquest habitatge es troba en un terreny de 3.600 metres quadrats i compta amb 645 metres construïts. La intenció del matrimoni era viure-hi, motiu pel qual van posar en marxa unes obres de remodelació. No obstant això, els seus plans es van veure truncats per la mort del germà de Paloma.

Després del seu sonat divorci, aquesta propietat va quedar en mans de l'actual parella sentimental de Luis Miguel. I encara que temps després Paloma Cuevas va expressar el seu desig de mudar-se allà juntament amb la seva família, les obres es van tornar a paralitzar a conseqüència del coronavirus.