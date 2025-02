La gala d'avui de GH Dúo ha començat amb Marieta com la principal protagonista. La concursant ha estat al centre de la polèmica els últims dies, les seves disputes han estat constants i la seva actitud ha canviat radicalment. Suso Álvarez l'ha defensat al plató i ha destapat quelcom que pocs imaginaven sobre el seu principal enemic en el concurs, Miguel Frigenti.

Suso Álvarez, parella de Marieta i defensor al plató, ha estat testimoni de tot el que ha succeït. Des del començament del programa, ha seguit de prop els conflictes en què ha estat embolicada la seva nòvia. Avui, en directe, ha decidit parlar sense embuts.

“A mi em sembla que hi ha poca objectivitat en els últims debats”, ha afirmat Suso. “Ella ha fet un canvi i ara els diu les coses a la cara. Encara no he vist cap dels col·laboradors donar-li suport”, ha confessat molest.

Miguel Frigenti és el principal enemic de la nòvia de Suso Álvarez

No obstant això, el més sorprenent ha estat l'acostament de la nòvia de Suso Álvarez a Miguel Frigenti. En un principi, ella pensava que s'hi portaria bé.

Però la convivència no ha estat fàcil. Des del primer moment, tots dos han estat en grups diferents, cosa que ha complicat la seva relació.

Suso ha volgut donar la seva opinió sobre aquest distanciament: “Jo crec que ella no es portaria malament amb Frigenti. Però com que Frigenti va decidir dividir la casa en dos, ha passat això”, ha explicat amb seguretat.

Pocs imaginaven el que Suso Álvarez ha destapat sobre Miguel Frigenti a GH Dúo

El que ningú esperava ha estat la seva següent revelació: “Jo a Frigenti li tinc afecte, però la seva naturalesa és traïdora”, ha dit sense embuts. Les seves paraules han deixat en xoc els presents. Ningú imaginava que Suso s'atreviria a destapar quelcom així en ple directe pel fet que en un principi ha dit que li té afecte.

Amb aquesta declaració, Suso ha insinuat que Miguel Frigenti traeix quan té l'oportunitat. La reacció al plató ha estat immediata. Alguns han assentit i altres han mostrat sorpresa.

Mentrestant, dins de la casa, la jove ha decidit intentar fer les paus amb Frigenti. De moment, la tensió ha disminuït i les aigües estan més calmades. No obstant això, queda per veure si aquesta treva es mantindrà.

El futur d'aquesta relació és incert. Quan Miguel surti del concurs i vegi les paraules de Suso, podria haver-hi un nou enfrontament. El temps dirà si aquesta polèmica es queda a la casa o si continuarà donant de què parlar fora d'ella.