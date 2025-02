Marisa Martín-Blázquez destapa el que ningú podia sospitar sobre Enrique Ponce

Marisa Martín-Blázquez ha sortit al pas dels rumors que apunten que hi va haver una trobada entre Enrique Ponce i el cantant Luis Miguel. Fins ara es comptava amb la negativa del torero, qui va negar haver-se trobat amb l'actual parella de la seva ex en un centre hospitalari. L'entorn de Luis Miguel, per la seva banda, apuntava en la mateixa direcció, assegurant que aquest moment mai va existir.

Martín-Blázquez, en contra d'aquests testimonis, donava a TardeAR detalls que confirmarien que els rumors són del tot certs.

La periodista, durant la seva intervenció a l'espai de Telecinco, explicava quePaloma Cuevas, Enrique Ponce i Luis Miguel havien coincidit al mateix lloc i a la mateixa hora. Martín-Blázquez, a més, va revelar que l'artista, en veure el torero, va acudir a saludar-lo, però aquest va girar el cap a un altre costat.

Martín-Blázquez confirma que Enrique Ponce i Luis Miguel es van creuar

Pel que sembla, la trobada es va produir el passat 7 de febrer a l'Hospital Ruber Internacional de Madrid. Paloma va ser la primera a arribar a la clínica, mitja hora després arribava Enrique i a continuació ho feia Luis Miguel.

Segons la revista Semana, "hi va haver salutacions cordials i bones formes. Cap gest ni paraula fora de lloc en un hospital". No obstant això, en el citat reportatge també es parla de la tensió que es respirava en l'ambient, situació que "van saber resoldre a la perfecció".

Si bé Enrique Ponce va acudir sol en considerar que Ana Soria, la seva parella, no havia d'estar en aquest lloc, Paloma no va pensar el mateix. Una decisió que no devia asseure del tot bé a l'ex de Cuevas.

Quan es va produir el moment al centre hospitalari, el torero "no sortia del seu astorament i no va arribar a saludar l'artista, que sí va intentar acostar-se a ell", apuntava Martín-Blázquez.

Aquesta seria la primera vegada que Enrique i Luis Miguel coincidissin des que la seva amistat es va posar en pausa després de la ruptura de Ponce i la dissenyadora.

Enrique Ponce i Luis Miguel van saber mantenir la compostura

Jorge Borrajo, director de la citada publicació, confirmava a Telecinco que això sí es va produir. Desmentint la versió d'Enrique Ponce, Borrajo defensava que "hi ha testimonis presencials que així ho corroboren".

El periodista ho va qualificar de "trobada sorpresa" que havia tingut lloc "per un assumpte familiar". Entre Enrique i Luis Miguel hi va haver "correcció absoluta". I afegia: "s'han saludat i han intercanviat unes paraules, tot això davant de Paloma Cuevas", assegurava.

El director de Semana va confirmar, a més, que, encara que la núvia d'Enrique Ponce no l'acompanyava en aquesta ocasió, l'almerienca sí que era a la capital. "Sí que hi havia una absència important, la d'Ana Soria", ressaltava Borrajo. "En la trobada no hi era, però sí que era a Madrid", detallava.