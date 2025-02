Confirmada la millor exclusiva sobre Miki, el fill de Luis Miguel i Aracely Arámbula

Es confirma la millor de les exclusives sobre Miki, el primer fill que Luis Miguel va tenir juntament amb la seva exdona, Aracely Arámbula. Tal com ha transcendit en les últimes setmanes, el jove ha decidit seguir els passos professionals del seu pare.

Tot i que sempre ha intentat portar un estil de vida discret i allunyat dels mitjans de comunicació, des del passat 1 de gener, tot ha canviat per a ell. Aquell dia, el primogènit d'aquest mediàtic exmatrimoni va complir la majoria d'edat.

Com era d'esperar, en les setmanes posteriors han sortit a la llum diversos detalls sobre el costat més personal de Miki. No obstant això, n'hi ha un que ha cridat poderosament l'atenció: el fill de Luis Miguel i Aracely Arámbula vol ser cantant.

Segons ha transcendit, la intenció del jove és fer el seu debut musical a nivell mundial, i el lloc que ha escollit per llançar-se al món de la música és Europa.

Tot sobre l'esperada exclusiva de Miki, el fill de Luis Miguel i Aracely Arámbula que vol ser cantant

Tant Luis Miguel com Aracely van acordar mantenir els seus fills fora del focus mediàtic, una decisió que es va mantenir fins i tot després de la seva separació. No obstant això, ara el jove Miki ha decidit seguir els passos del seu pare en la música.

Segons s'ha confirmat, el seu debut mundial està previst per al 2025 amb un llançament inicial a Europa. Continent en el qual el Sol de Mèxic passa gran part del seu temps des que va començar la seva relació sentimental amb Paloma Cuevas.

Aquesta notícia que va ser confirmada en exclusiva per Antonio Pérez Garibay en el programa Hoy Día de Telemundo. Tal com va avançar fa unes setmanes, el seu llançament a Europa marcarà també el seu debut a nivell mundial.

A més, segons va afegir Pérez Garibay, qui ha participat en la preparació d'aquest estrena, "serà una cosa molt gran". "Estic segur que superarà el seu pare i la seva mare cantant. És guapíssim", va matisar a continuació.

No obstant això, per ara, es desconeix completament l'estil musical que adoptarà el fill de Luis Miguel i la data exacta del seu esperat debut en la música.

Sigui com sigui, tot apunta que Luis Miguel no tindrà gaire temps per descansar després de la seva última i extensa gira mundial. I és que aviat haurà d'acompanyar el seu fill en l'inici de la seva carrera com a cantant.