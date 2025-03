Sergio Ramos deixa de dissimular i explica la veritat sobre Pilar Rubio: 'La vida...'

Sergio Ramos ha tornat a les seves xarxes socials per explicar tota la veritat sobre el seu matrimoni amb Pilar Rubio. A través d'una nova i reveladora publicació d'Instagram, l'esportista s'ha obert com mai davant de tots els seus seguidors: "La vida ens porta per camins insospitats".

Aquest dilluns, 17 de març, aquest mediàtic matrimoni ha celebrat un esdeveniment molt especial: el 47è aniversari de la presentadora de televisió. Data que, a conseqüència de la seva actual separació física, no han pogut celebrar en família.

No obstant això, i encara que s'ha retardat una mica per la diferència horària, Sergio Ramos ha acudit a Instagram per dedicar-li unes boniques paraules a la dona de la seva vida.

L'últim fitxatge dels Rayados de Monterrey ha compartit amb tots els seus seguidors d'Instagram una publicació d'allò més especial. En ella, podem veure diverses fotos familiars protagonitzades per Pilar Rubio.

No obstant això, i com era d'esperar, el que més ha cridat l'atenció dels internautes ha estat la dedicatòria que Sergio Ramos li ha escrit a la seva dona. Paraules amb les quals ha deixat al descobert tota la veritat sobre el seu matrimoni:

"La vida ens porta per camins insospitats, però tots ells tenen sentit si són de la teva mà. No sempre podem estar junts, però tots els dies triem estar a prop", ha escrit el marit de Pilar Rubio.

Sergio Ramos decideix no dissimular més i desvela tota la veritat sobre Pilar Rubio

Malgrat els rumors de crisi que han sorgit en els últims mesos, Sergio Ramos ha volgut deixar clar que la seva relació amb Pilar Rubio continua sent igual de forta. Tant és així que, malgrat la distància que ara els separa, "tots els dies triem estar a prop".

Després d'aquesta bonica declaració d'amor, el jugador de futbol ha assegurat que vol "seguir aprenent" de la seva dona. Moment en què ha deixat al descobert algunes de les grans qualitats que posseeix la presentadora de televisió.

"Seguir aprenent de tu, de com ser extraordinària com a mare, com a parella i com a professional. És una gran sort per a tots els que t'envoltem", ha afegit Sergio Ramos a continuació.

L'esportista ha volgut acabar aquesta emotiva felicitació deixant al descobert el que veritablement sent per Pilar Rubio. "T'estimo amb bogeria i només puc donar-te les gràcies per ser la millor parella, mamà i companya d'aventures i confidències. Feliç aniversari, amor meu!", ha sentenciat.

Com era d'esperar, aquesta publicació no ha passat per res desapercebuda. Tant és així que, en menys de 12 hores, ja ha superat la barrera dels 440.000 likes.

A més, ha rebut desenes de comentaris en què els usuaris han felicitat Pilar Rubio. Per la seva banda, la presentadora també ha volgut aprofitar l'ocasió per respondre públicament a Sergio Ramos: "Sempre junts. T'estimo".