Pilar Rubio, quan li pregunten pel seu matrimoni amb Sergio Ramos: 'Jo sóc una...'

Durant la seva última aparició pública, Pilar Rubio no ha tingut cap problema a parlar alt i clar quan els reporters li han preguntat directament pel seu matrimoni amb Sergio Ramos. “Jo soc una dona viatgera que s'adapta a tot”, ha assegurat la presentadora de televisió.

Va ser el passat 10 de febrer quan aquest conegut jugador de futbol finalment va començar la seva nova etapa esportiva als Rayados de Monterrey. Després d'haver estat més de vuit mesos sense destí, aquell dia es va celebrar la seva presentació oficial, convertint-se així en el fitxatge més destacat d'aquest equip mexicà.

Des de llavors, les vides de Pilar Rubio i Sergio Ramos han canviat de manera radical. I és que, encara que la model va acompanyar el seu marit en aquest moment tan important, ara ha hagut de tornar a Espanya per seguir complint amb els seus propis compromisos professionals.

No obstant això, tot apunta que els 9.000 quilòmetres que els separen no seran un problema per a ells. I prova d'això són les últimes confessions que ha fet aquesta coneguda col·laboradora i presentadora de televisió.

Fa poques hores, Pilar Rubio s'ha reunit amb diverses cares conegudes del nostre país per assistir al 140 aniversari de l'exclusiva joieria Carrera y Carrera. Una gran festa que s'ha celebrat al Real Casino de Madrid.

Durant el corresponent photocall, la dona de Sergio Ramos no ha tingut cap problema en respondre a totes les qüestions de la premsa. Entre elles, les relacionades amb la nova etapa per la qual està passant la seva relació.

Tal com ha assegurat Pilar Rubio, ella és “una dona viatgera”. “Una dona que s'adapta a tot i que m'agrada aprendre on vagi”, ha afegit a continuació. D'aquesta manera, ha deixat molt clar que la nova situació del seu marit no suposa un problema per a ella.

Pilar Rubio es mostra molt sincera quan li pregunten pel seu matrimoni amb Sergio Ramos

Molt convençuda, Pilar Rubio ha assegurat que es considera “una ciutadana del món”. Tant és així que, per a ella, la nova situació del seu matrimoni no suposa cap problema: “Soc una dona que s'adapta a tot”.

“Crec que et fa obrir la ment viatjar, culturalment veus coses diferents. Al final, les experiències són una riquesa que et portes per sempre i crec que és bonic poder tenir aquesta oportunitat de viatjar”, ha afegit la dona de Sergio Ramos.

D'altra banda, Pilar Rubio no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de restar importància a l'evident distanciament físic que actualment existeix entre ella i el seu marit.

“Bé, a veure, que són 12 hores d'avió, que et fas una migdiada... Et fas una migdiadeta llarga i ja estàs aquí”, ha assegurat, molt convençuda, davant els mitjans de comunicació.

A més, i en relació amb els estudis dels seus fills, Pilar Rubio ha matisat que “avui en dia, amb les tecnologies, pots fer o avançar classes d'una manera o altra”. Encara que això sí, ha deixat molt clar que per a ella el més important és “la formació dels meus fills”, tema que, segons sembla, “està cobert”.