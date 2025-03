Mary de Dinamarca ja no pot silenciar els rumors sobre el seu veritable estat

Després d'uns dies de descans obligat a causa d'una malaltia, la reina Mary de Dinamarca ha tornat a les seves responsabilitats oficials. No obstant això, encara arrossega algunes seqüeles del seu malestar.

La monarca, que va haver de cancel·lar dos compromisos importants la setmana passada, ha tornat a la feina amb alguns símptomes visibles. Així ho han confirmat diversos mitjans, els quals han cobert el seu primer acte públic després de la baixa.

Mary de Dinamarca ja no pot silenciar els rumors sobre el seu estat

El retorn de Mary s'ha produït en una visita a una escola a Vallensbæk, una localitat propera a Copenhaguen. Allà, la reina ha tingut l'oportunitat de conèixer de prop els esforços de la institució educativa per prevenir l'assetjament escolar.

Durant la seva arribada, ha estat rebuda amb una càlida benvinguda per part dels estudiants. D'aquesta manera, l'han saludat amb entusiasme, formant un passadís per donar-li la benvinguda.

Malgrat el seu bon ànim, la seva tos i la veu ronca eren signes clars que la reina encara no es trobava completament recuperada. En el seu moment, no es van donar detalls sobre la malaltia. No obstant això, no van trigar a confirmar que l'afecció era quelcom comuna en aquesta època.

Un fet que suggeria que es tractava d'un refredat o una grip forta. Malgrat els símptomes residuals, Mary ha mostrat el seu compromís. I és que la dona de Frederic ha complert amb la seva agenda sense deixar que les seqüeles de la malaltia li impedissin fer les seves tasques.

El gest de Mary de Dinamarca amb la seva filla Isabella

Quant al seu look, la reina ha optat per un vestit sobri i elegant per a l'ocasió. Mary ha triat un conjunt de jaqueta amb un estampat tartan en tons marrons que ha combinat amb un jersei i botes altes.

No obstant això, el toc de sofisticació l'ha donat a través d'unes arracades d'or amb brillants, una peça que comparteix amb la seva filla. Aquest detall no ha passat desapercebut i ha servit com un delicat gest a la princesa Isabella.

Malgrat les seqüeles evidents de la seva recent malaltia, Mary de Dinamarca ha demostrat que està llesta per tornar a la vida pública. Amb l'aniversari de la seva filla a la cantonada, Mary sembla haver superat el pitjor i està enfocada en la celebració.