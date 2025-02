Novetats sobre la relació de Pilar Rubio i Sergio Ramos: 'Tot l'any…'

Com cada 14 de febrer, les xarxes socials s'han inundat de missatges d'amor. Sant Valentí ha estat una data especial per a moltes parelles, i els famosos no han estat l'excepció. Entre les publicacions més destacades, ha cridat l'atenció la dedicatòria de Sergio Ramos a Pilar Rubio, on ha confessat que: "Tot l'any amb tu és Sant Valentí".

Tanmateix, aquest any la seva relació ha tornat a estar en el punt de mira. Els rumors sobre una possible crisi entre ells han ressorgit amb força.

Tot això arran del fitxatge del futbolista pel Rayados de Monterrey. La distància i les decisions personals han avivat les especulacions.

Sergio Ramos aclareix com està la seva relació amb Pilar Rubio a través de les seves xarxes

Segons el periodista Javier de Hoyos, Pilar Rubio hauria pres una ferma decisió: no es mudarà a Mèxic amb el seu marit. Aquesta notícia ha disparat els dubtes sobre l'estat actual del seu matrimoni. Molts han interpretat aquesta postura com un senyal de distanciament entre ells.

Davant d'aquestes xafarderies, Sergio Ramos ha volgut aclarir la seva situació amb una publicació carregada de sentiment. Al seu perfil d'Instagram, el futbolista ha compartit una imatge amb Pilar Rubio en un avió privat.

Juntament amb la fotografia, ha escrit un missatge amb el qual busca dissipar qualsevol dubte: "Sant Valentí al teu costat és tot l'any… encara així ho celebrem. T'estimo, Pilar Rubio".

El gest de Ramos ha generat una gran repercussió. Els seus seguidors han interpretat les seves paraules com una clara afirmació de l'amor que continua sentint per la seva esposa. No ha trigat a rebre milers de 'm'agrada' i comentaris de suport.

Pilar Rubio contesta a la dedicatòria de Sergio Ramos

Per la seva banda, Pilar Rubio no ha publicat cap felicitació per al seu marit a les seves xarxes socials. Tanmateix, sí que ha respost al seu missatge amb unes paraules molt significatives: "T'estimo". Un comentari breu, però suficient per tancar qualsevol rumor sobre una crisi en la parella.

Les xarxes han esclatat amb reaccions dividides. Mentre alguns creuen que la seva relació continua més forta que mai, altres mantenen els dubtes. El cert és que tots dos han volgut deixar clar el seu amor públicament.

Malgrat la distància i els compromisos professionals, Sergio Ramos i Pilar Rubio continuen apostant per la seva història junts. Un matrimoni que, any rere any, ha demostrat ser un dels més sòlids del panorama nacional.