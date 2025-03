María Patiño s'ho juga tot i anuncia l'exclusiva més buscada de Pilar Rubio

María Patiño ha tornat a revolucionar el plató de Ni que fuéramos en anunciar l'exclusiva més buscada de Pilar Rubio. La presentadora no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de compartir amb els televidents una inesperada informació sobre la seva companya de professió i el seu marit, Sergio Ramos.

Des que la seva relació va començar el 2012, no hi ha cap dubte que aquesta mediàtica parella ha estat el centre de totes les mirades. Una situació que, inevitablement, ha generat el naixement de diversos rumors relacionats amb la seva suposada crisi matrimonial.

De fet, arran del fitxatge del futbolista pels Rayados de Monterrey, aquestes especulacions han augmentat de manera considerable. I és que, en aquesta ocasió, Pilar Rubio ha decidit quedar-se a Madrid amb els seus quatre fills, mentre que el seu marit s'ha instal·lat en aquesta ciutat mexicana.

Ara, i enmig d'aquesta situació, María Patiño ha deixat sense paraules els espectadors de Ni que fuéramos en deixar anar una inesperada bomba en ple directe. Una informació que està directament relacionada amb aquest mediàtic matrimoni.

Aquest dijous, 13 de març, aquest programa de televisió ha dedicat part de la seva emissió a comentar la decisió que ha pres Pilar Rubio i les especulacions relacionades amb el seu matrimoni.

En aquell moment, i per sorpresa de molts, María Patiño ha afirmat que, en un període relativament curt, “Espanya sencera veurà Pilar Rubio i Sergio Ramos junts a televisió”.

Després de més de deu anys de relació, han estat comptades les ocasions en què hem pogut veure Pilar Rubio i Sergio Ramos junts a televisió. No obstant això, segons ha assegurat María Patiño, això està a punt de canviar.

Tal com ha informat la presentadora de televisió, d'aquí a poc aquest matrimoni apareixerà a la petita pantalla. A més, i per si això fos poc, no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de donar més detalls al respecte.

En aquest moment, María Patiño també ha deixat entreveure que “potser existeix un element que, si no el tallen en postproducció, evidencia el que passa en aquesta parella”. A continuació, un dels seus companys de plató li ha preguntat per aquest “element”.

Intentant no donar més detalls del compte, la presentadora ha assegurat que el problema no rau en el matrimoni en si. “De vegades, hi ha persones que s'ajunten tant a la parella que poden entorpir”, ha afegit a continuació.