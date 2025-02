La reacció de Pilar Rubio a l'última hora sobre Sergio Ramos: 'Estem molt…'

Pilar Rubio ha tornat a les xarxes socials amb un nou i revelador post. A través d'aquesta publicació, la presentadora de televisió no ha tingut cap problema a l'hora de reaccionar a una última hora sobre Sergio Ramos: "Estem molt orgullosos de tu".

Des de fa mesos, els rumors sobre la suposada crisi per la qual estaria passant el matrimoni no han deixat de ressonar amb força. Situació que s'ha vist intensificada arran de l'última decisió personal que ha pres el jugador de futbol.

Tal com ha transcendit, Sergio Ramos s'ha convertit en l'últim fitxatge dels Rayados de Monterrey, motiu pel qual ha hagut de mudar-se a aquesta ciutat mexicana.

No obstant això, segons es va poder confirmar fa uns dies, Pilar Rubio ha decidit quedar-se per ara a Espanya per no desatendre els seus propis compromisos professionals. Una decisió que, com era d'esperar, ha generat un gran enrenou al voltant d'aquest mediàtic matrimoni.

Davant d'aquesta situació, tant Sergio Ramos com la seva Pilar Rubio no van trigar a desmentir públicament totes aquestes especulacions. I quina millor manera que reapareixent junts en la presentació oficial del sevillà, esdeveniment que va tenir lloc el passat 10 de febrer a Monterrey.

A més, Pilar Rubio ha acudit al seu perfil d'Instagram per reaccionar a través d'un nou post als últims rumors que s'han generat al voltant del seu matrimoni.

Pilar Rubio reacciona a les xarxes a l'última hora sobre el seu matrimoni amb Sergio Ramos

A través del seu perfil d'Instagram, Pilar Rubio ha compartit un post d'allò més revelador. En ell, podem veure una sèrie de fotografies d'ella i Sergio Ramos al camp de futbol dels Rayados de Monterrey.

No obstant això, el que acaba de dissipar tots els dubtes sobre el seu matrimoni han estat les boniques paraules que la presentadora de televisió ha dedicat al seu marit:

"Estem molt orgullosos de tu, del teu esforç i constància en ser cada dia millor. Feliços d'acompanyar-te sempre en cada pas que fas. T'estimem, Sergio Ramos".

D'altra banda, i seguint els passos de Pilar Rubio, el futbolista també ha volgut compartir amb els seus seguidors d'Instagram un post molt similar. Moment que ha aprofitat per deixar al descobert el punt en què actualment es troba el seu matrimoni: "Sempre junts".

Encara que és cert que la presentadora seguirà vivint a Espanya amb els seus fills, tot apunta que la seva intenció és instal·lar-se a Mèxic amb Sergio Ramos en un futur. No obstant això, Javier de Hoyos ha assegurat que "no cedirà i ha decidit quedar-se a Madrid amb els seus fills".