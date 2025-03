Pluja de crítiques a Ivonne Reyes després de sotmetre's a un retoc: 'La meva cara...'

Ivonne Reyes va tornar al focus mediàtic la passada setmana després de protagonitzar la portada d'una revista i acudir després al plató de ¡De Viernes!. La veneçolana va explicar públicament que no passa per un bon moment econòmic, raó per la qual s'ha vist obligada a acollir-se a la llei de segona oportunitat.

No obstant això, el seu últim vídeo en què apareix en una clínica estètica és molt comentat, una situació que contrasta amb els problemes monetaris que ella mateixa ha reconegut tenir. "La meva cara no és la mateixa que la de les nenes que estan aquí", deia Ivonne referint-se a les noies que treballen al centre de bellesa al qual va acudir.

La que va ser presentadora de La noche prohibida pujava al seu perfil de xarxes un vídeo a l'interior d'un centre de bellesa al qual sol acudir amb certa freqüència. Al llarg de la citada gravació, Ivonne, molt somrient, reconeixia que havia decidit acudir a aquest centre d'estètica perquè ara ha arribat el moment de "mimar-se".

Ivonne Reyes sorprèn acudint a un centre d'estètica després de confessar que no té diners

La veneçolana reconeixia davant els seus seguidors que feia temps que no visitava la clínica a la qual acudeix cada "sis mesos", segons ella mateixa desvelava. "A cuidar-me, a mimar-me i ara ho necessitava", deia mirant a càmera.

El cert és que després d'aquesta publicació de l'ex de Pepe Navarro són moltes les crítiques que l'actriu ha rebut. Molts es qüestionen si veritablement travessa per un delicat moment econòmic. Una realitat que no s'entendria després de veure aquestes imatges.

Cal recordar que Reyes va explicar que la crisi financera per la qual ara travessa es deu a una suma d'esdeveniments. En el transcurs de la pandèmia es va veure afectada per una septicèmia, una afecció greu per la qual va estar ingressada i fins i tot va estar a punt de morir.

Al llarg de l'entrevista que va concedir a Telecinco, Ivonne Reyes va deixar clar que ara no té res. De fet, va assegurar que esperava ingressar la quantitat de diners acordada per a aquesta entrevista, la primera que concedeix a televisió després de tres anys.

Ivonne Reyes va reconèixer no haver gestionat bé els seus ingressos

Després de veure el vídeo que ha compartit amb els seus seguidors, sembla que Ivonne ja compta amb alguns ingressos. Un dels primers plans que ha fet ha estat visitar el citat centre de bellesa on s'ha posat en les mans del seu doctor de confiança.

La coach comunicacional, tal com ella es defineix a Instagram, va afirmar que està "arruïnada" i que ha de "començar de zero". Unes paraules que contrasten amb la imatge d'Ivonne feliç i somrient al citat centre d'estètica.

Durant aquests dies han estat diversos els col·laboradors televisius que han analitzat les paraules d'Ivonne. Alguns d'ells, com José Manuel Parada advertien que l'actriu ha gastat més diners del que ingressava.

Per tant, ara no li estranya que hagi arribat a la situació que ha explicat. Un relat que també corroboren amics d'Ivonne com Fiona Ferrer, qui deixava clar que Reyes "no ha gestionat bé les coses".