Reapareix Ana de Armas: a París, sense Tom Cruise i amb una grandíssima notícia

Després de tota la polèmica que s'ha generat al voltant d'Ana de Armas i Tom Cruise, l'actriu ha reaparegut a la Setmana de la Moda de París completament sola. Moment en què ha quedat al descobert una grandíssima notícia relacionada amb la seva exitosa carrera professional.

Des del passat 14 de febrer, aquests dos actors de Hollywood s'han convertit en el centre de totes les mirades. I tot arran de la publicació d'unes fotografies seves sopant junts.

Malgrat que, des de fa un temps, manté una relació sentimental amb Manuel Anido, el dia de Sant Valentí, Ana de Armas va ser vista juntament amb el seu company, Tom Cruise.

No obstant això, tot apunta que aquest escàndol no ha acabat afectant la carrera professional de la jove. I prova d'això són les últimes imatges que han transcendit d'ella.

Ana de Armas ha estat vista a París, ciutat a la qual ha acudit per gaudir de les últimes desfilades de la seva Setmana de la Moda, entre els quals es troba el de Louis Vuitton.

Molt somrient, l'actriu ha reaparegut lluny de la seva polèmica amb Tom Cruise, lluïnt un espectacular vestit en color negre amb estampat floral en blanc d'aquesta casa de moda.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció és la grandíssima notícia que ha quedat al descobert arran de la presència d'Ana de Armas en la desfilada. I és que, segons s'ha confirmat, la jove és una de les ambaixadores d'aquesta coneguda firma de luxe.

Ana de Armas reapareix a París amb una bona notícia després de la polèmica amb Tom Cruise

Malgrat tots els escàndols que s'han format al seu voltant, no hi ha cap dubte que Ana de Armas és una de les actrius més sol·licitades de Hollywood. Tant és així que diverses marques de moda i bellesa estan desitjant treballar amb ella.

No obstant això, tot apunta que la jove s'ha decantat per Louis Vuitton. Durant l'última desfilada d'aquesta coneguda casa de moda de luxe francesa, ha aparegut amb un dels seus looks d'aquesta temporada.

No obstant això, tal com hem pogut veure, Ana de Armas no és l'única ambaixadora d'aquesta firma de moda. A més, també han decidit treballar amb altres rostres coneguts com Emma Stone i Sophie Turner.

Aquesta no és la primera vegada que l'actriu cubana llueix un dels dissenys de Louis Vuitton en alguna de les gales i esdeveniments als quals ha estat convidada. Sense anar més lluny, durant els Oscar, la jove va acudir amb un espectacular vestit en negre amb tons metal·litzats i escot halter.

“Estic molt agraïda al meu increïble equip Louis Vuitton per cuidar sempre de mi. Tinc molt respecte i apreci per tu. Us estimo, nois”, va escriure Ana de Armas en el seu perfil d'Instagram.

A més, aquell dia, l'actriu també va deixar al descobert una altra de les marques amb les quals col·laborava des de fa un temps: “Nit dels Oscar amb Estée Lauder.”