La notícia sobre la salut de Carles III que enfada i molt a Camila i a Guillem

El Dia de la Commonwealth 2025 va ser un moment crucial per a la Família Reial britànica. Després d'un any difícil per les malalties de Carles III i Kate Middleton, la família va reaparèixer junta, excepte els ducs de Sussex. Carles III, acompanyat de Camila, apareixia de nou en públic, després de setmanes de molta incertesa respecte al seu estat.

Aquest esdeveniment va marcar el retorn de la família al complet, encara que tots els ulls estaven posats en el rei i la seva salut. Després d'un any complicat per al monarca, va reaparèixer sorprenent amb una presència més robusta de l'esperat. No obstant això, alguns mitjans, com El Nacional, van presentar una versió diferent sobre el seu estat, assegurant que continua empitjorant.

La salut de Carles III d'Anglaterra: visions dispars

Encara que la imatge de força mostrada en l'esdeveniment va sorprendre, El Nacional va assegurar que la salut de Carles III ha empitjorat. Segons aquest mitjà, el monarca enfronta dificultats creixents en el seu dia a dia, fins i tot “ha començat a orinar-se al llit”. "Es parla d'un possible càncer de medul·la òssia, una malaltia extremadament dolorosa, que afecta de manera greu la mobilitat", afirmen.

Mentre alguns mitjans britànics celebren la seva recuperació, El Nacional insisteix que Carles III enfronta problemes greus. Segons el mitjà: "La seva mobilitat s'ha reduït dràsticament i els seus dolors han arribat a nivells insuportables". "La seva dependència d'altres ha augmentat, i les mesures per atendre les seves necessitats més bàsiques han hagut d'intensificar-se", afegien.

Aquest tipus d'informacions, que semblen aprofundir en detalls sobre la salut i el dia a dia de Carles III, són qüestionades per molts. La Casa Reial Britànica ha evitat compartir aquest tipus de dades i, que es difonguin certes informacions, causa recel en la Família Reial. La reina Camila i el príncep Guillem, encara que discrets, ja s'han mostrat molestos en ocasions anteriors, davant declaracions similars.

La veritat darrere de la imatge del monarca britànic

L'aparició de Carles III en el Dia de la Commonwealth va ser aplaudida, encara que algunes informacions semblen indicar el contrari. Els rumors d'un possible càncer de medul·la òssia similar al que va patir Isabel II prenen força, encara que no s'ha confirmat oficialment. El Nacional explica que: "Les memòries de Boris Johnson van revelar que la reina Isabel va suportar dos anys d'agonia a causa d'aquesta mateixa malaltia".

"En els seus últims dies, amb prou feines podia sostenir una tassa de te i el seu dolor a la zona pelviana li impedia estar en una mateixa posició per més de dos minuts", van ampliar. Aquest contrast entre les diferents versions dels mitjans reflecteix la confusió que envolta la salut del monarca. Mentre alguns celebren la seva aparent millora, altres alerten sobre la rapidesa amb què la seva salut s'ha deteriorat en els últims mesos.

Un any difícil per a la Família Reial Anglesa

El retorn de Carles III i Kate Middleton al Dia de la Commonwealth va ser una victòria personal per a la família. Encara que el pronòstic de Kate és favorable, la seva lluita contra el càncer ha estat un desafiament per a ella i per a la monarquia. La seva presència en l'esdeveniment juntament amb Guillem i Carles III va mostrar unitat i fortalesa.

Les informacions contradictòries sobre la salut de Carles III continuen generant incertesa, però la Família Reial segueix endavant, enfrontant les seves proves amb determinació. Malgrat els rumors i la preocupació, la família manté la seva dignitat en públic, mostrant unitat davant les adversitats. No és tasca fàcil discernir quin és el veritable estat de salut de Carles III i diferenciar el que és informació fefaent, de simples rumors.